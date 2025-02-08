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Царапина не заживает? Вот какие скрытые проблемы со здоровьем могут тормозить процесс

1:03
Здоровье

Царапины — это не такое сильное повреждение кожи, поэтому, как правило, они быстро заживают, однако в некоторых случаях люди замечают, что даже через несколько дней царапина остаётся почти такой же свежей, как в первый час, когда она появилась. Дерматолог Анна Есина объяснила в беседе с изданием "Доктор Питер", почему так происходит.

Гвозди
Фото: commons.wikimedia.org by Rivierre, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гвозди

Скорость заживления царапин связана с обменом веществ, и поскольку в пожилом возрасте он медленнее, соответственно, и царапины долго не заживают. Также это может быть связано с сахарным диабетом: из-за повышенного уровня глюкозы нарушается процесс кровообращения, а это замедляет поступление питательных веществ к пораненным местам.

"Повреждения кожи могут долго не заживать при хронической сердечной недостаточности. Один из симптомов заболевания — отёки. Именно они в сочетании с замедленным кровотоком провоцируют длительную регенерацию кожи", — подытожила Есина.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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