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Красное мясо: враг или друг? Когда оно приносит вред, а когда пользу

1:56
Здоровье

Красное мясо — ценный источник белка, железа и цинка, но диетологи предупреждают: употреблять его ежедневно может быть не самой лучшей идеей. Важно соблюдать баланс, чтобы не навредить организму.

Красное мясо
Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красное мясо

Польза красного мяса

  1. Это мощный источник белка, который поддерживает мышцы и помогает их восстановлению, особенно у спортсменов.
  2. Говядина и свинина богаты железом и цинком, что важно для иммунитета и кроветворения.
  3. В отличие от углеводов, мясо не вызывает резких скачков сахара в крови.
  4. Порция в 114 г содержит около 30 г белка, обеспечивая организм энергией.

Но все это работает только при умеренном потреблении — не чаще двух раз в неделю.

Чем опасно частое употребление мяса?

Если красное мясо есть ежедневно, организм может столкнуться с неприятными последствиями:

  • Проблемы с пищеварением. Жирное мясо тяжело усваивается, что может привести к вздутию, запорам или диарее.
  • Риск набора веса. Особенно это касается жирных и переработанных мясных продуктов, таких как колбасы, бекон и сосиски.
  • Сердечно-сосудистые заболевания. Постоянное употребление жирного мяса повышает уровень холестерина, увеличивая риск гипертонии, атеросклероза и даже инфаркта.
  • Вероятность онкологических заболеваний. Некоторые исследования связывают избыток красного мяса в рационе с повышенным риском колоректального рака.

Альтернативы красному мясу

Чтобы сбалансировать рацион, можно заменить часть потребляемого мяса на жирную морскую рыбу, курицу или индейку. Эти продукты не только легче усваиваются, но и обладают полезными жирами, благотворно влияющими на сердечно-сосудистую систему.

Уточнения

Красное мясо - мясо млекопитающих и птиц, имеющее красные оттенки из-за наличия белка миоглобина.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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