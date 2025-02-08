Красное мясо: враг или друг? Когда оно приносит вред, а когда пользу

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Красное мясо — ценный источник белка, железа и цинка, но диетологи предупреждают: употреблять его ежедневно может быть не самой лучшей идеей. Важно соблюдать баланс, чтобы не навредить организму.

Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Красное мясо

Польза красного мяса

Это мощный источник белка, который поддерживает мышцы и помогает их восстановлению, особенно у спортсменов. Говядина и свинина богаты железом и цинком, что важно для иммунитета и кроветворения. В отличие от углеводов, мясо не вызывает резких скачков сахара в крови. Порция в 114 г содержит около 30 г белка, обеспечивая организм энергией.

Но все это работает только при умеренном потреблении — не чаще двух раз в неделю.

Чем опасно частое употребление мяса?

Если красное мясо есть ежедневно, организм может столкнуться с неприятными последствиями:

Проблемы с пищеварением. Жирное мясо тяжело усваивается, что может привести к вздутию, запорам или диарее.

Жирное мясо тяжело усваивается, что может привести к вздутию, запорам или диарее. Риск набора веса. Особенно это касается жирных и переработанных мясных продуктов, таких как колбасы, бекон и сосиски.

Особенно это касается жирных и переработанных мясных продуктов, таких как колбасы, бекон и сосиски. Сердечно-сосудистые заболевания. Постоянное употребление жирного мяса повышает уровень холестерина, увеличивая риск гипертонии, атеросклероза и даже инфаркта.

Постоянное употребление жирного мяса повышает уровень холестерина, увеличивая риск гипертонии, атеросклероза и даже инфаркта. Вероятность онкологических заболеваний. Некоторые исследования связывают избыток красного мяса в рационе с повышенным риском колоректального рака.

Альтернативы красному мясу

Чтобы сбалансировать рацион, можно заменить часть потребляемого мяса на жирную морскую рыбу, курицу или индейку. Эти продукты не только легче усваиваются, но и обладают полезными жирами, благотворно влияющими на сердечно-сосудистую систему.

Уточнения

Красное мясо - мясо млекопитающих и птиц, имеющее красные оттенки из-за наличия белка миоглобина.

