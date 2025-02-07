Как поддержать здоровье в феврале — продукты, которые спасут от авитаминоза

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой организм особенно нуждается в поддержке, а к февралю авитаминоз может дать о себе знать. Чтобы восполнить нехватку важных веществ, стоит включить в рацион продукты, богатые ключевыми витаминами.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Полезные продукты

Витамин A — для крепкого иммунитета и зрения

Этот витамин помогает организму бороться с инфекциями и поддерживает здоровье глаз. Больше всего его содержится в:

яйцах,

рыбе,

моркови,

шпинате.

Витамины группы B — для энергии и бодрости

Если зимой вы чувствуете усталость и снижение работоспособности, возможно, не хватает витаминов группы B. Они улучшают обмен веществ и помогают организму вырабатывать энергию. Основные источники:

нежирное мясо,

крупы,

печень.

Витамин E — защита клеток и молодость кожи

Антиоксидант, который помогает бороться со старением и укрепляет сосуды. Найти его можно в:

авокадо,

брокколи,

растительных маслах.

Витамин D — крепкие кости и поддержка иммунитета

Зимой организму особенно не хватает солнца, а значит, снижается уровень витамина D. Восполнить его помогут:

жирная рыба,

яичные желтки,

молочные продукты.

Сбалансированный рацион в конце зимы поможет организму легче справляться с сезонными заболеваниями, зарядиться энергией и встретить весну в отличной форме, сообщает Tomsk.mk.ru

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

