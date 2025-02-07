Как поддержать здоровье в феврале — продукты, которые спасут от авитаминоза

Зимой организм особенно нуждается в поддержке, а к февралю авитаминоз может дать о себе знать. Чтобы восполнить нехватку важных веществ, стоит включить в рацион продукты, богатые ключевыми витаминами.
Этот витамин помогает организму бороться с инфекциями и поддерживает здоровье глаз. Больше всего его содержится в:
Если зимой вы чувствуете усталость и снижение работоспособности, возможно, не хватает витаминов группы B. Они улучшают обмен веществ и помогают организму вырабатывать энергию. Основные источники:
Антиоксидант, который помогает бороться со старением и укрепляет сосуды. Найти его можно в:
Зимой организму особенно не хватает солнца, а значит, снижается уровень витамина D. Восполнить его помогут:
Сбалансированный рацион в конце зимы поможет организму легче справляться с сезонными заболеваниями, зарядиться энергией и встретить весну в отличной форме, сообщает Tomsk.mk.ru
Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
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