Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меню для собак мелких пород: вашим четвероногим любимчикам точно понравится!
Как фальшивые сайты для оформления виз зарабатывают миллионы
Влюблённые забыли о романтике: как соцсети повлияли на отношения между женщинами и мужчинами?
Россию могут заполонить латыши? Почему народ из Латвии эмигрирует, объяснил эксперт
Сладко спать в постели мечты: на что обращать внимание при выборе постельного белья?
Мандариновое дерево у вас дома: как правильно прорастить косточку
Тапиры возвращаются в Бразилию: почему это хороший знак для экосистемы?
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
От дивана до первых километров: тренеры не говорят об этом, но именно этот прием поможет вам втянуться в бег

Как поддержать здоровье в феврале — продукты, которые спасут от авитаминоза

1:30
Здоровье

Зимой организм особенно нуждается в поддержке, а к февралю авитаминоз может дать о себе знать. Чтобы восполнить нехватку важных веществ, стоит включить в рацион продукты, богатые ключевыми витаминами.

Полезные продукты
Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Полезные продукты

Витамин A — для крепкого иммунитета и зрения

Этот витамин помогает организму бороться с инфекциями и поддерживает здоровье глаз. Больше всего его содержится в:

  • яйцах,
  • рыбе,
  • моркови,
  • шпинате.

Витамины группы B — для энергии и бодрости

Если зимой вы чувствуете усталость и снижение работоспособности, возможно, не хватает витаминов группы B. Они улучшают обмен веществ и помогают организму вырабатывать энергию. Основные источники:

  • нежирное мясо,
  • крупы,
  • печень.

Витамин E — защита клеток и молодость кожи

Антиоксидант, который помогает бороться со старением и укрепляет сосуды. Найти его можно в:

  • авокадо,
  • брокколи,
  • растительных маслах.

Витамин D — крепкие кости и поддержка иммунитета

Зимой организму особенно не хватает солнца, а значит, снижается уровень витамина D. Восполнить его помогут:

  • жирная рыба,
  • яичные желтки,
  • молочные продукты.

Сбалансированный рацион в конце зимы поможет организму легче справляться с сезонными заболеваниями, зарядиться энергией и встретить весну в отличной форме, сообщает Tomsk.mk.ru

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, гепатолог, иммунолог
Обсудить
Сейчас читают
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Экономика и бизнес
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России Аудио 
Эти кусты защитят сад лучше любого химиката: вот в чём их сила
Садоводство, цветоводство
Эти кусты защитят сад лучше любого химиката: вот в чём их сила Аудио 
5 лучших автомобилей для дачников – вместительность, проходимость, бюджет
Авто
5 лучших автомобилей для дачников – вместительность, проходимость, бюджет Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Сколько нулёвки можно выпить, чтобы инспектор не усомнился в трезвости
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Гости пальчики оближут! Рецепт идеального кимчи от повара
Русский образ и спортивный шик: что будет модно носить в феврале 2025 года?
Рабочую неделю могут сократить до 36 часов в РФ: как с этим связан украинский конфликт?
Недостаток магния: какие продукты помогут восполнить дефицит
Человечество всю жизнь варило яйца неправильно: открытие сделали итальянские учёные
Как защитить стиральную машину от известкового налёта? Простые и действенные способы
Как озеленить тенистый участок? 3 лучших растения для посадки
Три каши, которые не дают похудеть — а ведь многие их едят каждое утро
Простое, но мощное упражнение для пресса: мышцы проявятся после первых повторений
Страны Балтии готовятся выдернуть штепсель.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.