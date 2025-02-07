Полезные привычки могут навредить: мнение врача

Врач-нутригенетик Андрей Золотарев предупредил россиян об опасности полезных привычек. Оказалось, что следовать всему без разбора нельзя. Об этом пишет издание "Лента.ру".

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International На приёме у врача

Медик привел в пример устоявшуюся идею о необходимости пить два литра воды в день. Он указал, что это неверный подход. Вода организму нужно, но подбирать объём нужно в индивидуальном порядке.

"Здоровому взрослому человеку рекомендуется 25-30 миллилитров на 1 килограмм веса", — порекомендовал Золотарев.

В противном случае, организм может терять большое количество нутриентов и минералов во время частого мочеиспускания.

Также врач не рекомендует слишком часто принимать душ, чтобы не разрушать гидролипидный барьер кожи. Чрезмерные кардионагрузки тоже вошли в список вредных.

Золотарев отметил, что все советы по поддержанию здоровья нужно проверять. Не стоит ограничиваться одним источником, поскольку в интернете контент часто создается ради контента.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritio — питание и греч. λόγος — учение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

