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Полезные привычки могут навредить: мнение врача

Здоровье

Врач-нутригенетик Андрей Золотарев предупредил россиян об опасности полезных привычек. Оказалось, что следовать всему без разбора нельзя. Об этом пишет издание "Лента.ру".

На приёме у врача
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
На приёме у врача

Медик привел в пример устоявшуюся идею о необходимости пить два литра воды в день. Он указал, что это неверный подход. Вода организму нужно, но подбирать объём нужно в индивидуальном порядке.

"Здоровому взрослому человеку рекомендуется 25-30 миллилитров на 1 килограмм веса", — порекомендовал Золотарев.

В противном случае, организм может терять большое количество нутриентов и минералов во время частого мочеиспускания.

Также врач не рекомендует слишком часто принимать душ, чтобы не разрушать гидролипидный барьер кожи. Чрезмерные кардионагрузки тоже вошли в список вредных.

Золотарев отметил, что все советы по поддержанию здоровья нужно проверять. Не стоит ограничиваться одним источником, поскольку в интернете контент часто создается ради контента.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritioпитание и греч. λόγοςучение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Комлева Анжелика
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