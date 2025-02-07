Названы последствия COVID-19, которые не проходят

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Маргарита Дьяконова сообщила о последствиях COVID-19, которые не удаётся купировать даже после выздоровления. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая женщина у врача

Эксперт рассказала, что врачи различных направлений продолжают изучать проблему последствий ковида. Отмечается, что сильнее всего страдает нервная система. После выздоровления неограниченное время могут проявляться такие симптомы, как хроническая усталость, повышенная утомляемость и слабость.

По словам Дьяконовой, самым распространённым симптомом является именно синдром хронической усталости. Организм не выдерживает даже минимальную физическую или умственную нагрузку.

Также среди ряда пациентов наблюдается частичная утрата обоняния и/или вкуса.

Врачи рекомендуют быть внимательным к собственному здоровью. Необходимо следить за поступлением полезных веществ в организм через правильное питание и не забывать про физическую нагрузку. Самый простой способ — ходить от 7 тысяч шагов в день и соблюдать принцип тарелки.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону.

