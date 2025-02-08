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Этот продукт помогает усвоению еды и защищает от камней в почках — многие даже не догадываются

1:14
Здоровье

Доктор Сергей Агапкин утверждает, что лимон обладает удивительными свойствами и его добавление в рацион может помочь предупредить ряд заболеваний. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист подчеркнул, что лимонный сок замедляет усвоение углеводов из желудка в кровь.

Лимон
Фото: flickr.com by 16:9clue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимон

Это, по его словам, позволяет контролировать ожирение и диабет II типа. Кроме того, сок цитруса снижает риск развития возрастных заболеваний и преждевременного старения.

Также экспертом было отмечено, что цитраты и лимонная кислота препятствуют образованию камней в почках, что особенно актуально для людей, страдающих мочекаменной болезнью.

Агапкин добавил, что лимонная кислота стимулирует выработку желудочного сока и повышает его кислотность, в результате чего ферменты в желудке более эффективно разлагают пищу, обеспечивая улучшенное и более быстрое пищеварение. Он заключил, что улучшенная моторика желудка, вызванная лимонной кислотой, может уменьшить чувство тяжести и дискомфорта после еды, что особенно полезно для людей с низкой кислотностью.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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