Популярный способ отбеливания зубов уничтожает эмаль — вот почему он опасен

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зубная эмаль считается наиболее прочным защитным слоем, но она также может подвергаться разрушению. Стоматолог-ортодонт Мария Михайлова уверена, что определенные продукты могут усугублять этот процесс.

Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здоровые зубы

В рамках программы "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт подчеркнула, что многие пытаются отбелить зубы самостоятельно, что крайне не рекомендуется. Они используют популярные рецепты, найденные в интернете, которые не только не помогают, но и наносят вред эмали.

Одним из самых распространенных препаратов является смесь лимона, пищевой соды и перекиси водорода. Однако научные исследования показывают, что лимон разрушает эмаль, сода истончает ее, а перекись эффективно работает только в условиях стоматологических гелей.

Специалист также добавила, что использование отбеливающих паст, полосок и прочих маркетинговых уловок не даст заметного результата. Поэтому ее рекомендация — избегать экспериментов и обращаться за профессиональной чисткой в стоматологический кабинет.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека. Эмаль является самой твёрдой тканью в организме человека, что объясняется высоким содержанием неорганических веществ — до 97%. В

