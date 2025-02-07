Этот популярный напиток поможет вам жить дольше:пить его нужно в определённое время

Можно ли продлить жизнь, просто изменив время употребления кофе? Известный исследователь "Голубых зон" Дэн Бюттнер, изучающий регионы с наибольшей продолжительностью жизни, уверен — можно.
В своём TikTok-аккаунте он рассказал, что один из самых полезных напитков для долголетия — это кофе. Однако ключевой момент заключается в том, когда именно его пить.
"Я считаю, что кофе — один из лучших напитков для продления жизни, но важнейший секрет в том, чтобы пить его до полудня", — объясняет Бюттнер.
По его словам, утреннее употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Напротив, вечернее или даже дневное потребление может не только не принести пользы, но и ухудшить сон. А плохой сон — это один из факторов сокращения жизни.
Эти слова подтверждают результаты крупного исследования, опубликованные в European Heart Journal. В нём приняли участие более 40 000 человек, и учёные изучили влияние времени употребления кофе на здоровье. Итоги оказались весьма любопытными:
Ведущий автор исследования, доктор Лу Ци из Университета Тулейна, отмечает, что это первое исследование, которое напрямую связывает время употребления кофе с долголетием. По его словам, вероятная причина кроется в влиянии кофеина на циркадные ритмы и гормональные процессы в организме. Если пить кофе во второй половине дня, это может нарушить уровень мелатонина и повлиять на артериальное давление, что в долгосрочной перспективе увеличивает риски для сердца.
Если хотите извлечь максимум пользы из любимого напитка — пейте его утром! Таким образом, вы не только зарядитесь бодростью, но и повысите свои шансы на долгую и здоровую жизнь.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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