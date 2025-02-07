Этот популярный напиток поможет вам жить дольше:пить его нужно в определённое время

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли продлить жизнь, просто изменив время употребления кофе? Известный исследователь "Голубых зон" Дэн Бюттнер, изучающий регионы с наибольшей продолжительностью жизни, уверен — можно.

Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зерна Арабики

В своём TikTok-аккаунте он рассказал, что один из самых полезных напитков для долголетия — это кофе. Однако ключевой момент заключается в том, когда именно его пить.

"Я считаю, что кофе — один из лучших напитков для продления жизни, но важнейший секрет в том, чтобы пить его до полудня", — объясняет Бюттнер.

Почему время суток имеет значение

По его словам, утреннее употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Напротив, вечернее или даже дневное потребление может не только не принести пользы, но и ухудшить сон. А плохой сон — это один из факторов сокращения жизни.

Что говорят научные исследования

Эти слова подтверждают результаты крупного исследования, опубликованные в European Heart Journal. В нём приняли участие более 40 000 человек, и учёные изучили влияние времени употребления кофе на здоровье. Итоги оказались весьма любопытными:

Утренние любители кофе имели на 31% меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Их общий риск смерти был ниже на 16%.

Те, кто пил кофе в течение всего дня или не пил вовсе, не получили такой же пользы.

Что говорят эксперты

Ведущий автор исследования, доктор Лу Ци из Университета Тулейна, отмечает, что это первое исследование, которое напрямую связывает время употребления кофе с долголетием. По его словам, вероятная причина кроется в влиянии кофеина на циркадные ритмы и гормональные процессы в организме. Если пить кофе во второй половине дня, это может нарушить уровень мелатонина и повлиять на артериальное давление, что в долгосрочной перспективе увеличивает риски для сердца.

Если хотите извлечь максимум пользы из любимого напитка — пейте его утром! Таким образом, вы не только зарядитесь бодростью, но и повысите свои шансы на долгую и здоровую жизнь.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

