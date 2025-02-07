10 продуктов, которые защитят вас от рака кишечника: начните есть их уже сегодня

Великобритания ежегодно теряет около 17 тысяч человек из-за рака кишечника. За последние 30 лет количество случаев среди людей младше 50 лет увеличилось на 52%. Эксперты считают, что во многом виноват современный рацион, бедный клетчаткой.
Исследования показывают: каждый третий случай рака кишечника связан с недостаточным потреблением клетчатки. Эти растительные волокна не перевариваются полностью, но они регулируют работу пищеварительной системы и выводят из организма вредные вещества. Если процесс пищеварения замедляется, токсины дольше остаются в кишечнике, что увеличивает риск онкологии. Врачи рекомендуют ежедневно употреблять около 30 граммов клетчатки.
Какие продукты помогут достичь этой нормы? Давайте разберёмся!
Каждый десятый человек начинает день с овсянки — и делает это правильно! В 100 граммах овсянки содержится 9,1 грамма клетчатки. Она богата нерастворимыми волокнами, которые поддерживают регулярность пищеварения.
Лёгкий и полезный гарнир! 100 граммов горошка дают 5,6 грамма клетчатки. Альтернативные варианты — нут или белая фасоль.
Отличный источник как растворимых, так и нерастворимых волокон. В одной горсти — около 5 граммов клетчатки. Главное — не переусердствовать, чтобы избежать вздутия.
Среди ягод лидер по содержанию клетчатки. 20 ягод малины обеспечат организму 5,4 грамма полезных волокон. Отличный вариант для перекуса!
Самый богатый клетчаткой представитель семейства бобовых: 10,3 грамма на 100 граммов продукта. Вдобавок её тёмная кожура содержит антоцианы, полезные для сердца.
Если приготовить попкорн самостоятельно без соли и масла, это будет отличный источник клетчатки — 4 грамма на 25-граммовую порцию.
Орехи и семена богаты клетчаткой, но миндаль — особенно. В одной горсти содержится 5,3 грамма полезных волокон.
Одна ложка чиа — это 4,8 грамма клетчатки. Идеально для смузи, каши или пудинга!
Помимо клетчатки, в нём много полезных жиров. Половинка авокадо содержит около 3,4 грамма волокон и долго сохраняет чувство сытости.
Запеките или сделайте пюре — батат богат клетчаткой (до 6 граммов в одном корнеплоде) и полезен для кишечной микрофлоры.
Добавляя эти продукты в свой рацион, вы не только улучшите пищеварение, но и снизите риск развития рака кишечника. Начните заботиться о своём здоровье уже сегодня!
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.
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