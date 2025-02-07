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10 продуктов, которые защитят вас от рака кишечника: начните есть их уже сегодня

3:24
Здоровье

Великобритания ежегодно теряет около 17 тысяч человек из-за рака кишечника. За последние 30 лет количество случаев среди людей младше 50 лет увеличилось на 52%. Эксперты считают, что во многом виноват современный рацион, бедный клетчаткой.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Перцев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горох

Почему клетчатка так важна

Исследования показывают: каждый третий случай рака кишечника связан с недостаточным потреблением клетчатки. Эти растительные волокна не перевариваются полностью, но они регулируют работу пищеварительной системы и выводят из организма вредные вещества. Если процесс пищеварения замедляется, токсины дольше остаются в кишечнике, что увеличивает риск онкологии. Врачи рекомендуют ежедневно употреблять около 30 граммов клетчатки.

Какие продукты помогут достичь этой нормы? Давайте разберёмся!

10 лучших источников клетчатки

1. Овсянка

Каждый десятый человек начинает день с овсянки — и делает это правильно! В 100 граммах овсянки содержится 9,1 грамма клетчатки. Она богата нерастворимыми волокнами, которые поддерживают регулярность пищеварения.

2. Зелёный горошек

Лёгкий и полезный гарнир! 100 граммов горошка дают 5,6 грамма клетчатки. Альтернативные варианты — нут или белая фасоль.

3. Чернослив

Отличный источник как растворимых, так и нерастворимых волокон. В одной горсти — около 5 граммов клетчатки. Главное — не переусердствовать, чтобы избежать вздутия.

4. Малина

Среди ягод лидер по содержанию клетчатки. 20 ягод малины обеспечат организму 5,4 грамма полезных волокон. Отличный вариант для перекуса!

5. Чёрная фасоль

Самый богатый клетчаткой представитель семейства бобовых: 10,3 грамма на 100 граммов продукта. Вдобавок её тёмная кожура содержит антоцианы, полезные для сердца.

6. Попкорн

Если приготовить попкорн самостоятельно без соли и масла, это будет отличный источник клетчатки — 4 грамма на 25-граммовую порцию.

7. Миндаль

Орехи и семена богаты клетчаткой, но миндаль — особенно. В одной горсти содержится 5,3 грамма полезных волокон.

8. Чиа

Одна ложка чиа — это 4,8 грамма клетчатки. Идеально для смузи, каши или пудинга!

9. Авокадо

Помимо клетчатки, в нём много полезных жиров. Половинка авокадо содержит около 3,4 грамма волокон и долго сохраняет чувство сытости.

10. Батат (сладкий картофель)

Запеките или сделайте пюре — батат богат клетчаткой (до 6 граммов в одном корнеплоде) и полезен для кишечной микрофлоры.

Добавляя эти продукты в свой рацион, вы не только улучшите пищеварение, но и снизите риск развития рака кишечника. Начните заботиться о своём здоровье уже сегодня!

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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