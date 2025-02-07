Храп исчезнет, а сон станет крепче: добавьте этот продукт в рацион

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы страдаете от беспокойного сна и утренней усталости, не спешите винить в этом свои вечерние перекусы. Оказывается, одно вкусное лакомство может не только помочь расслабиться, но и снизить риск храпа и апноэ во сне.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Какой продукт поможет спать лучше

По данным исследования, употребление сыра может значительно снизить вероятность развития обструктивного апноэ сна (OSA) — состояния, при котором дыхание прерывается во время ночного отдыха. Это приводит к "разорванному" сну, хронической усталости и даже серьезным последствиям для здоровья, таким как проблемы с сердцем и метаболические нарушения.

Почему сыр полезен для сна

Исследователи обнаружили, что регулярное потребление сыра положительно влияет на биомаркеры, связанные с апноэ. В частности, были отмечены улучшения артериального давления и уровня тестостерона, что способствует более спокойному и глубокому сну.

Что говорят ученые

Специалисты из клиники Майо отмечают, что апноэ во сне — серьезное расстройство, которое требует внимания. Храп, утреннее чувство разбитости и усталости даже после долгого сна — это главные признаки проблемы.

Исследование также подчеркивает необходимость дальнейших наблюдений, чтобы понять, как различные группы людей реагируют на изменения в рационе и как именно сыр может помогать при апноэ.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

