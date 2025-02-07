Электрофорез: бесполезная процедура или действенный метод

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Электрофорез давно считается одним из популярных физиотерапевтических методов, однако действительно ли он помогает лечить болезни? На самом деле, это всего лишь способ доставки лекарств через кожу при помощи слабого электрического тока. Сам по себе он не лечит, а его эффективность ограничена определенными случаями.

Фото: commons.wikimedia.org by Asaafhospital, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ больничные койки asaaf

Как работает электрофорез

Этот метод основан на движении заряженных частиц лекарства под воздействием тока. Для процедуры используются электроды с пропитанными лекарственным раствором прокладками, которые накладываются на кожу. Заряженные молекулы отталкиваются от электрода и постепенно проникают в эпидермис.

Почему электрофорез не всегда работает

Несмотря на популярность метода, у него есть значительные ограничения:

Глубина проникновения: препараты не могут пройти глубже 1-2 мм из-за плотного рогового слоя кожи. Это означает, что при болях в суставах, мышцах или внутренних органах средство просто не доберётся до цели.

препараты не могут пройти глубже 1-2 мм из-за плотного рогового слоя кожи. Это означает, что при болях в суставах, мышцах или внутренних органах средство просто не доберётся до цели. Ограниченный выбор лекарств: метод работает только с маленькими и заряженными молекулами, которые растворяются в воде. Например, лидокаин, кетопрофен и дексаметазон могут проникнуть в кожу, но крупные молекулы вроде гиалуроновой кислоты или антибиотиков — нет.

метод работает только с маленькими и заряженными молекулами, которые растворяются в воде. Например, лидокаин, кетопрофен и дексаметазон могут проникнуть в кожу, но крупные молекулы вроде гиалуроновой кислоты или антибиотиков — нет. Отсутствие системного эффекта: лекарство, введённое таким способом, практически не попадает в кровоток, а значит, не может повлиять на организм в целом.

Когда электрофорез действительно эффективен

Научные исследования подтверждают эффективность электрофореза в двух случаях:

При гипергидрозе (чрезмерной потливости): регулярное воздействие электрического тока на кожу ладоней, стоп и подмышек помогает снизить активность потовых желез.

регулярное воздействие электрического тока на кожу ладоней, стоп и подмышек помогает снизить активность потовых желез. В качестве местного обезболивания: применяется перед проколами кожи, стоматологическими процедурами и даже для обезболивания у детей. В некоторых случаях метод используется в онкологии для доставки фентанила.

Когда ждать эффекта не стоит

В России электрофорез часто назначают при болях в спине, суставах, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, однако научных доказательств его эффективности в этих случаях нет. Препараты либо не достигают нужных тканей, либо их количество слишком мало, чтобы дать терапевтический эффект.

Итог

Электрофорез не является универсальным методом лечения и эффективен только в отдельных случаях. Если его назначили для снятия боли в спине, лечения суставов или системных заболеваний, рассчитывать на выраженный результат не стоит. Важно понимать ограничения метода и выбирать действительно работающие способы терапии.

Уточнения

Электрофоре́з (от электро- + др.-греч. φορέω "переношу") — это электрокинетическое явление перемещения частиц дисперсной фазы (коллоидных или белковых растворов) в жидкой среде под действием внешнего электрического поля.

