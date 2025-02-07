Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На решение Трампа подали в суд. Судья приостановил действие инициативы президента США
Кипячение не спасёт: водопроводная вода может испортить ваши блюда
Как кошки показывают свою любовь: простые знаки от вашего друга
Не тратьте деньги зря — какие народные рецепты от простуды на самом деле не помогают
Что изменилось в автоаптечке? Проверьте, соответствует ли ваша новым нормам
Денежное дерево под угрозой: самые опасные ошибки полива, которых стоит избегать
Бразильский Сен-Тропе: почему все влюбляются в Бузиос
Секрет стойкости и естественного цвета: почему тинт — это лучшее, что можно нанести на губы
Апельсины — идеальный фрукт для здоровья, но есть одно важное условие

Электрофорез: бесполезная процедура или действенный метод

2:54
Здоровье

Электрофорез давно считается одним из популярных физиотерапевтических методов, однако действительно ли он помогает лечить болезни? На самом деле, это всего лишь способ доставки лекарств через кожу при помощи слабого электрического тока. Сам по себе он не лечит, а его эффективность ограничена определенными случаями.

больничные койки asaaf
Фото: commons.wikimedia.org by Asaafhospital, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
больничные койки asaaf

Как работает электрофорез

Этот метод основан на движении заряженных частиц лекарства под воздействием тока. Для процедуры используются электроды с пропитанными лекарственным раствором прокладками, которые накладываются на кожу. Заряженные молекулы отталкиваются от электрода и постепенно проникают в эпидермис.

Почему электрофорез не всегда работает

Несмотря на популярность метода, у него есть значительные ограничения:

  • Глубина проникновения: препараты не могут пройти глубже 1-2 мм из-за плотного рогового слоя кожи. Это означает, что при болях в суставах, мышцах или внутренних органах средство просто не доберётся до цели.
  • Ограниченный выбор лекарств: метод работает только с маленькими и заряженными молекулами, которые растворяются в воде. Например, лидокаин, кетопрофен и дексаметазон могут проникнуть в кожу, но крупные молекулы вроде гиалуроновой кислоты или антибиотиков — нет.
  • Отсутствие системного эффекта: лекарство, введённое таким способом, практически не попадает в кровоток, а значит, не может повлиять на организм в целом.

Когда электрофорез действительно эффективен

Научные исследования подтверждают эффективность электрофореза в двух случаях:

  • При гипергидрозе (чрезмерной потливости): регулярное воздействие электрического тока на кожу ладоней, стоп и подмышек помогает снизить активность потовых желез.
  • В качестве местного обезболивания: применяется перед проколами кожи, стоматологическими процедурами и даже для обезболивания у детей. В некоторых случаях метод используется в онкологии для доставки фентанила.

Когда ждать эффекта не стоит

В России электрофорез часто назначают при болях в спине, суставах, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, однако научных доказательств его эффективности в этих случаях нет. Препараты либо не достигают нужных тканей, либо их количество слишком мало, чтобы дать терапевтический эффект.

Итог

Электрофорез не является универсальным методом лечения и эффективен только в отдельных случаях. Если его назначили для снятия боли в спине, лечения суставов или системных заболеваний, рассчитывать на выраженный результат не стоит. Важно понимать ограничения метода и выбирать действительно работающие способы терапии.

Уточнения

Электрофоре́з (от электро- + др.-греч. φορέω "переношу") — это электрокинетическое явление перемещения частиц дисперсной фазы (коллоидных или белковых растворов) в жидкой среде под действием внешнего электрического поля.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Обсудить
Сейчас читают
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Домашние животные
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Школьное питание влияет на когнитивные функции школьников Дмитрий Плотников Эксперт Пушкин рассказал о задачах нового руководителя Роскосмоса Баканова Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
Последние материалы
Электрофорез: бесполезная процедура или действенный метод
Как кошки показывают свою любовь: простые знаки от вашего друга
Не тратьте деньги зря — какие народные рецепты от простуды на самом деле не помогают
Что изменилось в автоаптечке? Проверьте, соответствует ли ваша новым нормам
Денежное дерево под угрозой: самые опасные ошибки полива, которых стоит избегать
Бразильский Сен-Тропе: почему все влюбляются в Бузиос
Секрет стойкости и естественного цвета: почему тинт — это лучшее, что можно нанести на губы
Апельсины — идеальный фрукт для здоровья, но есть одно важное условие
99% людей не знают, как реально накачать огромный трицепс
Затонувшие острова у Канар испугали исследователей: легенда об Атлантиде может быть реальнее, чем казалось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.