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Генетика vs. образ жизни: что на самом деле влияет на лишний вес

4:22
Здоровье

Можно ли винить генетику в появлении лишнего веса? По данным исследований, предрасположенность к ожирению действительно заложена в ДНК, но это лишь 50-60% от общей картины. Остальные 40-50% — это питание, уровень физической активности и образ жизни. Так можно ли полностью избежать влияния наследственности?

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Генетика и набор веса: насколько она важна

Гены действительно влияют на чувство насыщения, количество жировых клеток и распределение жира. Например:

  • Ген FTO (так называемый "ген ожирения") может снижать способность чувствовать насыщение, из-за чего человек ест больше.
  • Жировые клетки закладываются внутриутробно — их количество не изменяется, но при ожирении они увеличиваются в размерах.

Однако, если человек с предрасположенностью к лишнему весу будет следить за рационом и двигаться, он может полностью нивелировать влияние генов.

Влияет ли питание матери на будущий вес ребенка?

Да, пищевые привычки формируются еще до рождения. Например, если мать во время беременности испытывала нехватку еды, организм ребенка будет "запасать" энергию эффективнее, что повышает риск ожирения. Исследования показывают, что дети, рожденные после голодных периодов (например, в послевоенные годы), чаще страдают нарушениями обмена веществ.

Может ли человек набирать вес, если он почти ничего не ест?

Такое возможно, но в большинстве случаев причина — недооценка количества потребляемой пищи. Например:

  • Человек забывает учитывать перекусы (чай с печеньем, кусочек сыра "на бегу").
  • Был срыв, но он игнорируется.
  • Употребляются калорийные продукты (орехи, сладкие напитки), которые кажутся "легкими".

Полезный лайфхак - вести пищевой дневник, чтобы объективно оценивать свой рацион.

Как диеты влияют на обмен веществ

При резком ограничении калорийности организм включает режим экономии энергии. Это значит:

  • Обмен веществ замедляется, чтобы избежать потери веса.
  • После окончания диеты вес быстро возвращается, часто с излишком.

Чтобы избежать таких проблем, лучше не садиться на жесткие диеты, а пересмотреть рацион и увеличить физическую активность.

Почему женщины после родов набирают вес

  • Меньше физической активности: сначала мамы много гуляют с коляской, но позже становятся менее подвижными.
  • Стресс: гормональные изменения, бессонные ночи и повышенная тревожность.
  • Привычка доедать за ребенком: знакомая ситуация, которая приводит к лишним калориям.

Правда ли, что после 30 лет похудеть сложнее

К сожалению, да. С возрастом:

  • Снижается уровень тестостерона (у мужчин) и эстрогена (у женщин), что влияет на метаболизм.
  • Мышечная масса уменьшается, а жировая — увеличивается.

Что делать

  • Добавлять силовые тренировки и есть больше белка, чтобы поддерживать мышцы.

Почему жир у одних откладывается на животе, а у других — на бедрах

Это зависит от генетики и гормонов:

  • У женщин жир чаще откладывается на бедрах и ягодицах, но некоторые склонны к висцеральному ожирению (на животе).
  • У мужчин жир чаще откладывается в области талии.

Что делать, если мышцы плохо набираются?

Если мужчина долго занимается в спортзале, но результата нет, причина может быть в генетике или гормональных нарушениях. Возможные причины:

  • Хромосомные патологии (например, синдром Клайнфельтера) — если у мужчины узкие плечи, широкие бедра, мало волос на теле, стоит обратиться к генетику.
  • Нарушения соединительной ткани — если есть проблемы с суставами, зрением или сердцем, возможен синдром Марфана или Элерса-Данлоса.

Итог: гены — не приговор

Хотя наследственность действительно влияет на вес, образ жизни играет ключевую роль. Увеличение активности, разумное питание и грамотный подход к тренировкам помогут контролировать вес, независимо от генетических предрасположенностей.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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