Перестаем грызть ногти: 7 шагов, которые помогут избавиться от зависимости

3:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грызть ногти — привычка, от которой сложно избавиться даже взрослым. Любой стресс — и вот уже пальцы оказываются во рту. Но мало кто задумывается, что онихофагия (так называется эта привычка) не только портит внешний вид рук, но и может нанести вред здоровью. Почему люди грызут ногти и как прекратить это делать раз и навсегда — разберёмся вместе.

Фото: https://www.freepik.com by gpointstudio Девушка

Почему люди грызут ногти

Стресс и тревога

Это одна из самых распространённых причин. Грызение ногтей — способ снять нервное напряжение, пусть и не самый здоровый.

Детская привычка

Если человек грыз ногти в детстве, велика вероятность, что он будет делать это и во взрослой жизни, особенно в стрессовых ситуациях.

Скука

Некоторые грызут ногти просто потому, что им нечем заняться.

Психологические расстройства

В редких случаях онихофагия может быть проявлением обсессивно-компульсивного расстройства или депрессии.

Как перестать грызть ногти: пошаговый план

Признайте проблему

Понимание того, что привычка вредит, — первый шаг к её устранению.

Определите триггеры

Запоминайте или записывайте, в каких ситуациях хочется грызть ногти. Это поможет избежать провоцирующих моментов.

Займите руки

Антистрессовый мячик, эспандер, рисование, вязание — любое занятие, которое отвлечёт вас от вредной привычки.

Сделайте красивый маникюр

Чем аккуратнее выглядят ногти, тем меньше желания их испортить. Особенно помогает регулярное посещение мастера.

Используйте горький лак

Специальные покрытия с неприятным вкусом помогут держать пальцы подальше от зубов.

Научитесь справляться со стрессом

Медитация, йога, дыхательные техники — всё это поможет снизить тревожность и отказаться от онихофагии.

Не ждите мгновенных результатов

Отучиться грызть ногти — процесс не быстрый. Главное — терпение и постепенное изменение привычек.

Ищите поддержку

Рассказать друзьям или близким о своём намерении — отличный способ получить дополнительную мотивацию.

Обратитесь к специалисту

Если привычка мешает жить, поможет когнитивно-поведенческая терапия.

Чем опасно грызть ногти

Инфекции и воспаления

Под ногтями скапливается множество бактерий. Повреждая кожу, можно занести инфекцию.

Проблемы с зубами

Грызение ногтей со временем может привести к микротрещинам эмали и даже проблемам с прикусом.

Изменение формы ногтей

Постоянное повреждение ногтевой пластины приводит к её истончению, ломкости и даже деформации.

Морщины и ухудшение кожи

Кожа вокруг рта быстрее теряет упругость, что может привести к преждевременным морщинам.

Можно ли восстановить ногти после онихофагии

Да, но на это потребуется время. Полное восстановление ногтевой пластины занимает до 5 месяцев. В этот период важно:

Использовать укрепляющие лаки и масла.

Регулярно увлажнять руки.

Защищать ногти от механических повреждений.

Включить в рацион продукты, богатые кальцием, биотином и железом.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса.

