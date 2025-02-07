Перестаем грызть ногти: 7 шагов, которые помогут избавиться от зависимости

Грызть ногти — привычка, от которой сложно избавиться даже взрослым. Любой стресс — и вот уже пальцы оказываются во рту. Но мало кто задумывается, что онихофагия (так называется эта привычка) не только портит внешний вид рук, но и может нанести вред здоровью. Почему люди грызут ногти и как прекратить это делать раз и навсегда — разберёмся вместе.
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Девушка
Почему люди грызут ногти
Стресс и тревога
Это одна из самых распространённых причин. Грызение ногтей — способ снять нервное напряжение, пусть и не самый здоровый.
Детская привычка
Если человек грыз ногти в детстве, велика вероятность, что он будет делать это и во взрослой жизни, особенно в стрессовых ситуациях.
Скука
Некоторые грызут ногти просто потому, что им нечем заняться.
Психологические расстройства
В редких случаях онихофагия может быть проявлением обсессивно-компульсивного расстройства или депрессии.
Как перестать грызть ногти: пошаговый план
Признайте проблему
Понимание того, что привычка вредит, — первый шаг к её устранению.
Определите триггеры
Запоминайте или записывайте, в каких ситуациях хочется грызть ногти. Это поможет избежать провоцирующих моментов.
Займите руки
Антистрессовый мячик, эспандер, рисование, вязание — любое занятие, которое отвлечёт вас от вредной привычки.
Сделайте красивый маникюр
Чем аккуратнее выглядят ногти, тем меньше желания их испортить. Особенно помогает регулярное посещение мастера.
Используйте горький лак
Специальные покрытия с неприятным вкусом помогут держать пальцы подальше от зубов.
Научитесь справляться со стрессом
Медитация, йога, дыхательные техники — всё это поможет снизить тревожность и отказаться от онихофагии.
Не ждите мгновенных результатов
Отучиться грызть ногти — процесс не быстрый. Главное — терпение и постепенное изменение привычек.
Ищите поддержку
Рассказать друзьям или близким о своём намерении — отличный способ получить дополнительную мотивацию.
Обратитесь к специалисту
Если привычка мешает жить, поможет когнитивно-поведенческая терапия.
Чем опасно грызть ногти
Инфекции и воспаления
Под ногтями скапливается множество бактерий. Повреждая кожу, можно занести инфекцию.
Проблемы с зубами
Грызение ногтей со временем может привести к микротрещинам эмали и даже проблемам с прикусом.
Изменение формы ногтей
Постоянное повреждение ногтевой пластины приводит к её истончению, ломкости и даже деформации.
Морщины и ухудшение кожи
Кожа вокруг рта быстрее теряет упругость, что может привести к преждевременным морщинам.
Можно ли восстановить ногти после онихофагии
Да, но на это потребуется время. Полное восстановление ногтевой пластины занимает до 5 месяцев. В этот период важно:
Использовать укрепляющие лаки и масла.
Регулярно увлажнять руки.
Защищать ногти от механических повреждений.
Включить в рацион продукты, богатые кальцием, биотином и железом.
Уточнения
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса.