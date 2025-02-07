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Перестаем грызть ногти: 7 шагов, которые помогут избавиться от зависимости

3:20
Здоровье

Грызть ногти — привычка, от которой сложно избавиться даже взрослым. Любой стресс — и вот уже пальцы оказываются во рту. Но мало кто задумывается, что онихофагия (так называется эта привычка) не только портит внешний вид рук, но и может нанести вред здоровью. Почему люди грызут ногти и как прекратить это делать раз и навсегда — разберёмся вместе.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by gpointstudio
Девушка

Почему люди грызут ногти

Стресс и тревога

  • Это одна из самых распространённых причин. Грызение ногтей — способ снять нервное напряжение, пусть и не самый здоровый.

Детская привычка

  • Если человек грыз ногти в детстве, велика вероятность, что он будет делать это и во взрослой жизни, особенно в стрессовых ситуациях.

Скука

  • Некоторые грызут ногти просто потому, что им нечем заняться.

Психологические расстройства

  • В редких случаях онихофагия может быть проявлением обсессивно-компульсивного расстройства или депрессии.

Как перестать грызть ногти: пошаговый план

Признайте проблему

  • Понимание того, что привычка вредит, — первый шаг к её устранению.

Определите триггеры

  • Запоминайте или записывайте, в каких ситуациях хочется грызть ногти. Это поможет избежать провоцирующих моментов.

Займите руки

  • Антистрессовый мячик, эспандер, рисование, вязание — любое занятие, которое отвлечёт вас от вредной привычки.

Сделайте красивый маникюр

  • Чем аккуратнее выглядят ногти, тем меньше желания их испортить. Особенно помогает регулярное посещение мастера.

Используйте горький лак

  • Специальные покрытия с неприятным вкусом помогут держать пальцы подальше от зубов.

Научитесь справляться со стрессом

  • Медитация, йога, дыхательные техники — всё это поможет снизить тревожность и отказаться от онихофагии.

Не ждите мгновенных результатов

  • Отучиться грызть ногти — процесс не быстрый. Главное — терпение и постепенное изменение привычек.

Ищите поддержку

  • Рассказать друзьям или близким о своём намерении — отличный способ получить дополнительную мотивацию.

Обратитесь к специалисту

  • Если привычка мешает жить, поможет когнитивно-поведенческая терапия.

Чем опасно грызть ногти

Инфекции и воспаления

  • Под ногтями скапливается множество бактерий. Повреждая кожу, можно занести инфекцию.

Проблемы с зубами

  • Грызение ногтей со временем может привести к микротрещинам эмали и даже проблемам с прикусом.

Изменение формы ногтей

  • Постоянное повреждение ногтевой пластины приводит к её истончению, ломкости и даже деформации.

Морщины и ухудшение кожи

  • Кожа вокруг рта быстрее теряет упругость, что может привести к преждевременным морщинам.

Можно ли восстановить ногти после онихофагии

Да, но на это потребуется время. Полное восстановление ногтевой пластины занимает до 5 месяцев. В этот период важно:

  • Использовать укрепляющие лаки и масла.
  • Регулярно увлажнять руки.
  • Защищать ногти от механических повреждений.
  • Включить в рацион продукты, богатые кальцием, биотином и железом.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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