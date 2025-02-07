Почему вы не высыпаетесь: 7 заблуждений о сне, которые пора забыть

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон остается одной из самых загадочных сфер человеческой физиологии. Несмотря на достижения науки, вокруг него по-прежнему ходит множество мифов, которые могут мешать полноценному отдыху. Разбираем семь самых распространенных заблуждений о сне.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

Чем больше спишь, тем лучше

Попытки "отоспаться" в выходные могут негативно сказаться на здоровье так же, как и хронический недосып. Исследования показывают, что слишком продолжительный сон (более 9 часов) так же вреден, как и дефицит сна. Оба состояния связаны с ухудшением когнитивных функций и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Немного алкоголя помогает уснуть

Алкоголь действительно может вызвать сонливость, но его эффект обманчив. Ночью он приводит к частым пробуждениям и ухудшает качество сна. В результате человек просыпается разбитым и усталым.

Во время сна мозг отдыхает

Мозг никогда полностью не отключается, иначе жизненно важные функции организма (дыхание, сердцебиение) не могли бы поддерживаться. Во время быстрой фазы сна его активность даже повышается, именно в это время мы видим сны.

Трудности с засыпанием — признак бессонницы

Бессонница — это не просто трудности с засыпанием, а комплексное расстройство, которое включает:

Ранние пробуждения.

Невозможность уснуть после ночного пробуждения.

Усталость после пробуждения, несмотря на полноценную ночь сна.

Часто для лечения бессонницы важнее психологические методы и режим дня, чем медикаменты.

Кнопка повтора будильника помогает лучше проснуться

Каждое повторное пробуждение запускает новый цикл сна, который прерывается через несколько минут. Это приводит к еще большей сонливости и утомлению. Вставать лучше сразу после первого сигнала.

Дневная сонливость возникает только из-за недосыпа

Постоянное желание спать днем может быть вызвано не только нехваткой ночного отдыха, но и стрессом, питанием, гормональным дисбалансом или приемом лекарств. Если сонливость сохраняется при нормальной продолжительности сна, стоит проконсультироваться со специалистом.

Те, кто крепко спят, лучше запоминают свои сны

Способность помнить сны не зависит от глубины сна. Исследования показывают, что люди, которые просыпаются ночью чаще, лучше запоминают сновидения.

Сон без мифов

Чтобы улучшить качество сна, важно ориентироваться на научные данные, а не на распространенные заблуждения. Соблюдение режима, отказ от вредных привычек и понимание принципов сна помогут вам высыпаться лучше и чувствовать себя бодрее.

Уточнения

О́тдых — процесс возвращения системы в балансное состояние; состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.

