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Можно ли измерить старение: разбираемся с тестами на биологический возраст

3:08
Здоровье

Некоторые люди в 40 лет страдают хроническими заболеваниями, а другие в 80 бегают марафоны. Разница не только в образе жизни, но и в скорости старения организма. Именно для оценки этих различий существуют тесты на биологический возраст. Но действительно ли они помогают понять состояние здоровья или это лишь модный тренд?

Глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Что такое биологический возраст

Биологический возраст — это показатель состояния организма, который якобы отражает реальную степень его износа. В отличие от хронологического возраста, он учитывает такие факторы, как состояние сосудов, уровень воспалительных процессов, метаболизм, а также наличие вредных привычек и хронических заболеваний.

Определить биологический возраст можно с помощью различных тестов:

  • Лабораторных анализов крови, ДНК и гормонального фона.
  • Функциональных тестов (например, замера скорости реакции или подвижности суставов).
  • Онлайн-калькуляторов, оценивающих образ жизни, уровень стресса и физическую активность.

Можно ли доверять тестам

На сегодняшний день не существует единого биомаркера старения, который мог бы объективно определить биологический возраст. Разные методы оценки дают разные результаты, так как используют разные показатели.

Например

  • Один тест оценивает возраст по артериальному давлению и уровню холестерина.
  • Другой — по индексу массы тела и скорости обмена веществ.
  • Третий — по генетическим факторам.

В результате один и тот же человек может получить разные показатели биологического возраста в зависимости от метода тестирования.

Полезны ли тесты на биологический возраст

Несмотря на их неточность, такие тесты могут помочь выявить факторы риска:

  • Разница в 5 лет между хронологическим и биологическим возрастом может увеличивать вероятность развития онкологических заболеваний.
  • Люди с клинической депрессией биологически стареют быстрее, что повышает риск сердечно-сосудистых болезней.
  • Если тест показывает возраст выше хронологического, это повод обратить внимание на питание, физическую активность и уровень стресса.

Как действительно следить за здоровьем

Вместо того чтобы ориентироваться на тесты, лучше регулярно проходить медицинские обследования:

  • Делать ежегодный чекап и сдавать основные анализы.
  • Контролировать уровень холестерина, артериального давления и уровень сахара в крови.
  • Посещать стоматолога, офтальмолога и проходить скрининг на онкологические заболевания.

Тесты на биологический возраст — это интересный способ взглянуть на состояние организма, но не точный метод диагностики. Они могут мотивировать на изменение образа жизни, но не стоит воспринимать их результаты как медицинский вердикт. Гораздо важнее вести здоровый образ жизни, проходить регулярные обследования и прислушиваться к рекомендациям врачей.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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