Можно ли измерить старение: разбираемся с тестами на биологический возраст

Некоторые люди в 40 лет страдают хроническими заболеваниями, а другие в 80 бегают марафоны. Разница не только в образе жизни, но и в скорости старения организма. Именно для оценки этих различий существуют тесты на биологический возраст. Но действительно ли они помогают понять состояние здоровья или это лишь модный тренд?
Биологический возраст — это показатель состояния организма, который якобы отражает реальную степень его износа. В отличие от хронологического возраста, он учитывает такие факторы, как состояние сосудов, уровень воспалительных процессов, метаболизм, а также наличие вредных привычек и хронических заболеваний.
Определить биологический возраст можно с помощью различных тестов:
На сегодняшний день не существует единого биомаркера старения, который мог бы объективно определить биологический возраст. Разные методы оценки дают разные результаты, так как используют разные показатели.
В результате один и тот же человек может получить разные показатели биологического возраста в зависимости от метода тестирования.
Несмотря на их неточность, такие тесты могут помочь выявить факторы риска:
Вместо того чтобы ориентироваться на тесты, лучше регулярно проходить медицинские обследования:
Тесты на биологический возраст — это интересный способ взглянуть на состояние организма, но не точный метод диагностики. Они могут мотивировать на изменение образа жизни, но не стоит воспринимать их результаты как медицинский вердикт. Гораздо важнее вести здоровый образ жизни, проходить регулярные обследования и прислушиваться к рекомендациям врачей.
Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.
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