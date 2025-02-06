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Вред и польза: как правильно ухаживать за полостью рта

2:08
Здоровье

Многие считают, что правильная гигиена полости рта — залог здоровых зубов. Но даже при кажущейся простоте ухода существуют тонкости, которые нельзя упускать из виду.

Зубная паста
Фото: Flickr by Slipp D. Thompson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зубная паста

Основные ошибки в уходе за зубами

Первое и самое важное правило — регулярное посещение стоматолога.

"Немногие любят ходить к стоматологу. Тем не менее, не посещать стоматолога каждые 6 месяцев для осмотра инакипи- настоящая ошибка. Это необходимо для поддержания здоровья зубов и предотвращения образования кариеса",
— напоминает доктор Матье Бенишу, хирург-стоматолог из Тулузы.

Не менее критична вечерняя чистка зубов. Ночью слюна, защищающая от кислотного воздействия, вырабатывается в меньшем количестве, а секреция кислот усиливается, что делает зубы особенно уязвимыми.

Выбор зубной пасты также имеет решающее значение.

"Вопреки тому, что можно было бы подумать, зубные пасты суглемне лучшая идея, — учит нас наш собеседник. По этой причине они истирают поверхность эмали, вызывают повышенную чувствительность зуба и могут вызвать риск вторичного кариеса".
Кроме того, растёт популярность паст без фтора, хотя фтор играет ключевую роль в минерализации эмали.

Вред кислых напитков

Употребление кислых напитков за завтраком — ещё одна опасная привычка. Примеры таких напитков: кока-кола, яблочный или лимонный сок, которые подкисляют pH полости рта. Это способствует деминерализации эмали и ускоряет развитие кариеса. Перекусы между основными приёмами пищи также усугубляют ситуацию, поскольку частое приёмы пищи поддерживают кислую среду, способствующую повреждению зубов.

Таким образом, заботясь о здоровье зубов, необходимо не только правильно чистить их и посещать стоматолога, но и внимательно относиться к выбору зубной пасты и рациону, чтобы избежать лишнего кислотообразования в полости рта.

Уточнения

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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