Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бессонница или здоровье? Что важно знать перед приемом снотворного
Вы даже не поймёте, как остались без денег: как работают автоподставы и как их остановить
Смузи, который вас отравит: опасное сочетание, о котором мало кто знает
Почему собака внезапно перестала терпеть до прогулки? Справляемся с регрессом приучения собаки к выгулу
Лиза Моряк раскрыла причину, почему она с мужем спит в кромешной темноте
Выборы в Эквадоре. Президент прекратил предвыборную кампанию, но участвует в выборах
USAID печалится, но только не на своё вмешательство в дела России
Признаки избыточного веса у собаки, которые нельзя пропустить
Кто-то копает, кто-то сажает, а кто-то уже собирает урожай — как не опоздать с посадкой картофеля

Солнечный фрукт и витаминная бомба: чем полезно манго и как правильно его выбирать?

3:24
Здоровье

Оно сочное, сладкое и по вкусу похоже на воспоминания об экзотическом отдыхе. К счастью, далеко ходить не придётся, ведь свежее манго можно купить в любом крупном магазине. Это солнечное лакомство богато ценными питательными веществами.

Манго
Фото: flickr.com by Prasanth M J, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Манго

Наряду с бананами и цитрусовыми, оно является одним из самых популярных экзотических фруктов. Многие считают его просто сладкой закуской, но манго содержит множество витаминов и питательных веществ, которые благотворно влияют на ваше здоровье. Манго однозначно стоит есть не только во время отпуска.

Свойства манго

Манго — это настоящая витаминная бомба. Оно содержит большое количество витамина A, который необходим для хорошего зрения, роста и развития клеток, а также для укрепления иммунной системы. Кроме того, манго богато фолиевой кислотой, витамином K, витамином E и витаминами группы B, которые также укрепляют организм. Таким образом, включение манго в рацион может помочь предотвратить инфекции и укрепить вашу иммунную систему. Манго также богато витамином C, мощным антиоксидантом, который защищает организм от повреждения свободными радикалами и способствует заживлению ран.

Манго является ценным источником минералов, таких как цинк, фосфор, калий, натрий и магний, которые необходимы для правильной работы сердца. Благодаря содержанию калия, магния и антиоксидантов манго помогает регулировать кровяное давление, снижает уровень холестерина и защищает от сердечных заболеваний. Кроме того, этот фрукт содержит полифенолы — мощные антиоксиданты, защищающие сердце, предотвращающие атеросклероз и способствующие снижению уровня плохого холестерина в крови.

Манго содержит пищеварительные ферменты, называемые амилазами, которые расщепляют сложные углеводы на простые сахара, облегчая их переваривание. Кроме того, манго богато водой и клетчаткой, которая дарит чувство сытости, предотвращает запоры, регулирует работу пищеварительной системы.

Как выбрать спелое манго?

Даже если манго выглядит заманчиво в магазинах, стоит внимательно посмотреть на фрукт, прежде чем положить его в корзину. Спелые манго не должны быть слишком мягкими, но хорошо, если они немного деформируются при надавливании пальцем. Это значит, что фрукт полностью созрел и готов к употреблению. Помните, что кожура манго должна быть гладкой и без пятен. Лучшим показателем спелости является характерный аромат. Нюхайте фрукты снизу — спелое манго должно иметь приятный фруктовый запах. Избегайте фруктов без запаха или с запахом после брожения, так как они могут быть перезрелыми.

Цвет сам по себе не стоит считать решающим фактором. Не все манго, которые вы видите, принадлежат к одним и тем же сортам. Красный цвет кожуры не означает, что плод более спелый, чем его зелёный аналог. Гораздо важнее аромат, который должен быть интенсивным, если фрукт спелый и сладкий. Об этом сообщает Gurmetéka.

Уточнения

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Обсудить
Сейчас читают
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Кино. Новости и обзоры
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского» Аудио 
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Российский шоу-бизнес
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье Аудио 
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть
Зарубежный
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть Аудио 
Популярное
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения

Увлажнение кожи пяток — важный этап ухода за ногами, особенно если кожа становится сухой и грубой.

Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Последние материалы
Бессонница или здоровье? Что важно знать перед приемом снотворного
Вы даже не поймёте, как остались без денег: как работают автоподставы и как их остановить
Смузи, который вас отравит: опасное сочетание, о котором мало кто знает
Почему собака внезапно перестала терпеть до прогулки? Справляемся с регрессом приучения собаки к выгулу
Лиза Моряк раскрыла причину, почему она с мужем спит в кромешной темноте
Выборы в Эквадоре. Президент прекратил предвыборную кампанию, но участвует в выборах
USAID печалится, но только не на своё вмешательство в дела России
Солнечный фрукт и витаминная бомба: чем полезно манго и как правильно его выбирать?
Признаки избыточного веса у собаки, которые нельзя пропустить
Кто-то копает, кто-то сажает, а кто-то уже собирает урожай — как не опоздать с посадкой картофеля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.