Солнечный фрукт и витаминная бомба: чем полезно манго и как правильно его выбирать?

3:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оно сочное, сладкое и по вкусу похоже на воспоминания об экзотическом отдыхе. К счастью, далеко ходить не придётся, ведь свежее манго можно купить в любом крупном магазине. Это солнечное лакомство богато ценными питательными веществами.

Фото: flickr.com by Prasanth M J, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Манго

Наряду с бананами и цитрусовыми, оно является одним из самых популярных экзотических фруктов. Многие считают его просто сладкой закуской, но манго содержит множество витаминов и питательных веществ, которые благотворно влияют на ваше здоровье. Манго однозначно стоит есть не только во время отпуска.

Свойства манго

Манго — это настоящая витаминная бомба. Оно содержит большое количество витамина A, который необходим для хорошего зрения, роста и развития клеток, а также для укрепления иммунной системы. Кроме того, манго богато фолиевой кислотой, витамином K, витамином E и витаминами группы B, которые также укрепляют организм. Таким образом, включение манго в рацион может помочь предотвратить инфекции и укрепить вашу иммунную систему. Манго также богато витамином C, мощным антиоксидантом, который защищает организм от повреждения свободными радикалами и способствует заживлению ран.

Манго является ценным источником минералов, таких как цинк, фосфор, калий, натрий и магний, которые необходимы для правильной работы сердца. Благодаря содержанию калия, магния и антиоксидантов манго помогает регулировать кровяное давление, снижает уровень холестерина и защищает от сердечных заболеваний. Кроме того, этот фрукт содержит полифенолы — мощные антиоксиданты, защищающие сердце, предотвращающие атеросклероз и способствующие снижению уровня плохого холестерина в крови.

Манго содержит пищеварительные ферменты, называемые амилазами, которые расщепляют сложные углеводы на простые сахара, облегчая их переваривание. Кроме того, манго богато водой и клетчаткой, которая дарит чувство сытости, предотвращает запоры, регулирует работу пищеварительной системы.

Как выбрать спелое манго?

Даже если манго выглядит заманчиво в магазинах, стоит внимательно посмотреть на фрукт, прежде чем положить его в корзину. Спелые манго не должны быть слишком мягкими, но хорошо, если они немного деформируются при надавливании пальцем. Это значит, что фрукт полностью созрел и готов к употреблению. Помните, что кожура манго должна быть гладкой и без пятен. Лучшим показателем спелости является характерный аромат. Нюхайте фрукты снизу — спелое манго должно иметь приятный фруктовый запах. Избегайте фруктов без запаха или с запахом после брожения, так как они могут быть перезрелыми.

Цвет сам по себе не стоит считать решающим фактором. Не все манго, которые вы видите, принадлежат к одним и тем же сортам. Красный цвет кожуры не означает, что плод более спелый, чем его зелёный аналог. Гораздо важнее аромат, который должен быть интенсивным, если фрукт спелый и сладкий. Об этом сообщает Gurmetéka.

Уточнения

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).

