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Вы разрушаете свой кишечник каждый день: как это можно исправить

2:54
Здоровье

От состояния кишечника зависит не только пищеварение, но и общее самочувствие, настроение и даже иммунитет. Учёные давно говорят о важности микробиоты, а профессор Мария Рескиньо из Университета Гуманитас предложила простой метод для её поддержания — метод трёх "Ф". Он основан на правильном питании и образе жизни, позволяя сохранить баланс полезных бактерий в кишечнике.

Запор кишечника
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запор кишечника

Что такое метод трёх "Ф"

Этот подход включает три ключевых элемента:

  • Фрукты и овощи: содержат клетчатку, которая является основным источником питания для полезных бактерий кишечника. Чрезмерное употребление обработанных продуктов, наоборот, снижает разнообразие микробиоты. Чем больше овощей и фруктов в рационе, тем лучше кишечник справляется со своими функциями.
  • Ферментированные продукты: йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, мисо — все эти продукты богаты пробиотиками, которые заселяют кишечник полезными микроорганизмами. Они помогают улучшить пищеварение, укрепляют иммунитет и даже снижают уровень стресса.
  • Физическая активность: исследования показывают, что люди, ведущие активный образ жизни, имеют более разнообразную микробиоту. Движение помогает регулировать обмен веществ, снижает уровень воспалений и способствует естественному очищению организма.

Почему микробиота так важна

Кишечник называют "вторым мозгом" не просто так. Он влияет на уровень энергии, настроение, иммунитет, усвоение питательных веществ. Дисбаланс микробиоты может привести к проблемам с пищеварением, хронической усталости, депрессии и даже кожным высыпаниям. Поэтому так важно поддерживать кишечник в здоровом состоянии.

Простые советы для укрепления микробиоты

  • Добавьте больше разнообразных овощей и фруктов в рацион — чем больше клетчатки, тем лучше.
  • Сократите потребление сахара и обработанных продуктов - они способствуют росту вредных бактерий.
  • Включайте ферментированные продукты - они естественным образом заселяют кишечник полезной микрофлорой.
  • Пейте больше воды - она помогает пищеварению и поддерживает баланс кишечной среды.
  • Двигайтесь каждый день - даже простая прогулка на свежем воздухе улучшает состояние кишечника.

Здоровье кишечника в ваших руках

Метод трёх "Ф" — это не сложная диета, а простая система питания и образа жизни, которая поможет поддерживать микробиоту в идеальном состоянии. Фрукты, ферментированные продукты и физическая активность способны значительно улучшить пищеварение, общее самочувствие и даже эмоциональный фон.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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