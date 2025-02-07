Выздоровел, но всё ещё разносчик заразы: когда грипп реально отпустит?

Грипп — острое респираторное заболевание, которое легко передаётся от человека к человеку. Понимание периода заразности важно для предотвращения распространения инфекции.
Человек, инфицированный гриппом, становится заразным примерно за 1-2 дня до появления первых симптомов и остаётся источником инфекции в течение 5-7 дней после их начала. В первые 2-3 дня болезни заразность наиболее высокая. У детей и людей с ослабленной иммунной системой этот период может быть дольше.
Инкубационный период гриппа составляет от нескольких часов до 4 суток, в среднем — 2-3 дня. В это время вирус активно размножается в организме, но симптомы ещё не проявляются. Однако человек уже может быть заразным для окружающих.
Чтобы снизить риск распространения гриппа:
Соблюдение этих мер поможет защитить вас и окружающих от распространения вируса.
Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.
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