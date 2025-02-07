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Выздоровел, но всё ещё разносчик заразы: когда грипп реально отпустит?

1:26
Здоровье

Грипп — острое респираторное заболевание, которое легко передаётся от человека к человеку. Понимание периода заразности важно для предотвращения распространения инфекции.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Период заразности гриппа

Человек, инфицированный гриппом, становится заразным примерно за 1-2 дня до появления первых симптомов и остаётся источником инфекции в течение 5-7 дней после их начала. В первые 2-3 дня болезни заразность наиболее высокая. У детей и людей с ослабленной иммунной системой этот период может быть дольше.

Инкубационный период

Инкубационный период гриппа составляет от нескольких часов до 4 суток, в среднем — 2-3 дня. В это время вирус активно размножается в организме, но симптомы ещё не проявляются. Однако человек уже может быть заразным для окружающих.

Рекомендации по профилактике

Чтобы снизить риск распространения гриппа:

  • Избегайте близких контактов с больными людьми.
  • При появлении симптомов оставайтесь дома и ограничьте контакты с окружающими.
  • Прикрывайте рот и нос при кашле и чихании.
  • Регулярно мойте руки с мылом.
  • Проводите вакцинацию против гриппа ежегодно.

Соблюдение этих мер поможет защитить вас и окружающих от распространения вируса.

Уточнения

Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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