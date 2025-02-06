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Куркума: необходимая для здоровья специя или бесполезный модный тренд? Ответы диетологов

3:32
Здоровье

Куркума — золотисто-жёлтая пряность с землистым и тёплым вкусом, которая, как принято считать, положительно влияет на здоровье. Так ли это или увлечение куркумой — всего лишь очередной популярный тренд среди любителей ЗОЖ, на деле не приносящий так много пользы? Yahoo Life приводит слова дипломированных диетологов, рассказавших об этой специи.

Куркума
Фото: commons.wikimedia.org by Surya Prakash.S.A., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Куркума

"Куркума в целом полезна для организма. В частности, она содержит активные соединения, называемые куркуминоидами", — говорит диетолог Меган Пендлтон.

В то время как кратковременное воспаление является естественной и необходимой частью процесса заживления организма, длительное воспаление может способствовать возникновению хронических заболеваний. Среди натуральных свойств куркума широко известна своей способностью бороться с воспалениями благодаря её активному веществу куркумину. Доктор медицинских наук Эмили Нисвагер рассказала, что куркумин также действует как антиоксидант, помогая выводить из организма свободные радикалы, которые повреждают здоровые клетки и ткани.

Таже было доказано, что противовоспалительные и антиоксидантные свойства куркумы облегчают боль в суставах.

"Куркумин может уменьшить боль и скованность в суставах, подавляя воспалительные процессы, такие как циклооксигеназа и фактор некроза опухоли-альфа, которые часто проявляют повышенную активность при артрите", — говорит доктор медицинских наук, диетолог Эрин Кенни.

Она подчёркивает, что исследования показали, что пищевые добавки с куркумой могут быть столь же эффективны в облегчении симптомов остеоартрита, как и некоторые нестероидные противовоспалительные препараты.

"Куркумин помогает уменьшить системное воспаление, окислительный стресс и окисление холестерина ЛПНП, которые способствуют развитию сердечных заболеваний", — говорит Кенни.

Также куркума поддерживает правильную работу кровеносных сосудов и кровообращение. Некоторые исследования показывают, что пищевые добавки с куркумой помогают снизить систолическое кровяное давление при приёме в течение более 12 недель.

Благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам куркумин уменьшает воспаление кишечника, стимулирует рост полезных бактерий и уменьшает количество вредных. Кроме того, куркумин способствует выработке желчи, которая необходима для переваривания жиров и общего состояния пищеварительной системы.

Помимо всего прочего, куркума улучшает здоровье мозга. Защита мозга от воспаления и окислительного повреждения имеет решающее значение для поддержания когнитивных функций, поскольку и то и другое тесно связано с развитием нейродегенеративных заболеваний. В нескольких исследованиях была доказана польза куркумина для людей с болезнью Альцгеймера.

"Хотя куркумин в целом безопасен в дозах до 8 граммов, существуют некоторые риски. У некоторых людей могут наблюдаться общие побочные эффекты, связанные с желудочно-кишечным трактом, например, тошнота, диарея и вздутие живота. Кроме того, добавки с куркумой могут препятствовать усвоению железа, особенно это касается людей с железодефицитной анемией", — объясняет Пендлтон.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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