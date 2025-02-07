Лицо, как после бессонной ночи? Эти продукты помогут быстро убрать отёки

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У многих людей с утра или по вечерам возникают отёки. Решить эту проблему можно даже при помощи питания, как рассказала диетолог Дарья Русакова.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медицинское обследование

Кандидат медицинских наук отметила, что одни продукты способствуют отёчности, а другие — помогают ее устранить. Причинами задержки жидкости могут быть алкоголь, солёная или жирная пища, которые нарушают водно-солевой баланс и ухудшают работу мочевыделительной системы.

Чтобы снизить отёчность (чаще всего это касается лица), стоит ограничить потребление соли и сахара, а также увеличить в рационе количество свежих овощей и фруктов. Маринованные продукты, по словам Русаковой, не подойдут.

Также полезно пить много негазированной воды, а также выбирать несладкий зелёный чай или травяные отвары со шиповником, ромашкой или мятой.

Эти рекомендации помогут избавиться от отёков после застолья или вечеринки. Однако важно помнить, что у отёчности может быть иная причина. Частое возникновение отёков, не связанное с употреблением жареной, солёной пищи или алкоголя, — основание для обращения к врачу.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси.

