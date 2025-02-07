Не тратьте деньги зря — какие народные рецепты от простуды на самом деле не помогают

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Здоровье

В поисках защиты от вирусных инфекций многие обращаются к народным средствам. Однако эффективность некоторых из них вызывает сомнения. Терапевт Зумруд Омарова рассказала о полезных и бесполезных методах, таких как молоко, имбирь и картошка.

Болезнь
Фото: https://www.freepik.com by benzoix
Болезнь

Значительная часть "народных" методов может оказать вред, а не помочь. Например, обтирание водкой или спиртом при повышенной температуре снижает приток крови к поверхности кожи, что нарушает естественную терморегуляцию и потоотделение. Также употребление водки внутрь в надежде на выздоровление не даст ожидаемого эффекта.

Врач посоветовала избегать и других "бабушкиных" методов. Дыхание над вареной картошкой может привести к отеку дыхательных путей и бронхоспазму. Горячее молоко, в свою очередь, лишь раздражает слизистую желудка, не облегчая боль в горле.

Тем не менее, существуют и эффективные народные средства, как отметила эксперт из издания "Подмосковье сегодня". При простудах и гриппе можно использовать отвары и настои из шиповника, при условии отсутствия индивидуальной непереносимости и других противопоказаний, таких как заболевания почек или повышенная кислотность.

Имбирь также может стать полезным дополнением к основному лечению, назначенному врачом, действуя как вспомогательное средство.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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