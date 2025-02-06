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Гормоны счастья без таблеток: как тренировки спасают от зимней депрессии

1:39
Здоровье

Зимняя хандра — явление не менее распространённое, чем осенняя. Короткие дни, серое небо и нехватка солнечного света могут сильно влиять на настроение. Но вместо того чтобы считать дни до весны, можно попробовать действенные способы борьбы с апатией.

депрессия
Фото: freepik.com is licensed under public domain
депрессия

Движение против хандры

Учёные Университета Портсмута выяснили, что физическая активность зимой помогает справляться с сезонным аффективным расстройством — тем самым состоянием, которое называют хандрой.

Исследования 2020 года, проведённые в разгар пандемии COVID-19, подтвердили, что регулярные тренировки снижают риск депрессии даже у людей с генетической предрасположенностью к этому заболеванию.

Закаливание и холодная вода

Ещё один способ поднять настроение — закаливание и купание в холодной воде. Эти процедуры запускают выработку адреналина и кортизола — гормонов, которые помогают организму справляться со стрессом.

Однако не стоит забывать о мерах предосторожности. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такие методы могут быть опасны. Перед началом закаливания или занятий спортом важно проконсультироваться с врачом.

Как подготовиться к тренировкам зимой

Чтобы спорт зимой приносил только пользу, необходимо:

  1. Разминаться в помещении, чтобы избежать резкого перепада температур.
  2. Выбирать тёплую, но дышащую одежду, а также удобную обувь с нескользящей подошвой.
  3. Следить за самочувствием, чтобы не допустить переохлаждения и обморожений.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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