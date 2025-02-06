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Сладкий враг: кому нельзя есть мёд и как он может навредить

1:45
Здоровье

Мёд — настоящий кладезь питательных веществ, и с этим никто не поспорит. Однако подходит он далеко не каждому. Этот натуральный продукт идеально вписывается в рацион людей, ведущих активный образ жизни, контролирующих свой вес и не имеющих проблем с обменом веществ. Но если у вас есть определённые проблемы со здоровьем, мёд может принести больше вреда, чем пользы.

мед
Фото: flickr.com by Dino Giordano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
мед

Кому стоит отказаться от мёда

Некоторым людям этот продукт категорически не рекомендуется. Давайте разберёмся, кому он может навредить.

1. Люди с лишним весом

Если у вас есть избыточная масса тела, мёд может стать дополнительным источником калорий, способствуя дальнейшему набору веса. В одной столовой ложке этой сладости содержится около 60 ккал, а ведь редко кто ограничивается только одной ложкой.

2. Больные диабетом и преддиабетом

Людям, страдающим диабетом или имеющим предрасположенность к этому заболеванию, стоит держаться подальше от мёда. Дело в том, что этот продукт резко повышает уровень сахара в крови, что может спровоцировать ухудшение состояния здоровья.

Осторожность превыше всего

Если вы хотите похудеть, но при этом регулярно добавляете мёд в свой рацион, не удивляйтесь отсутствию прогресса. Высокое содержание калорий и быстрых углеводов в этом продукте делает его коварным врагом стройной фигуры.

Перед тем как включить мёд в своё питание, важно учитывать состояние здоровья и цели, которые вы перед собой ставите. В противном случае вместо пользы можно получить неприятные последствия.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Ниязов Аслан
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