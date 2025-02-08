Пока ты боишься смерти, жизнь проходит мимо — советы, которые помогут перестать тревожиться

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Страх смерти свойственен многим людям, и это одна из самых сильных фобий из всех возможных, ведь при всём желании ни один человек не может избежать того момента, когда ему придётся покинуть этот мир. Психолог Михаил Лабковский рассказал в своём Telegram-канале, что нужно делать, чтобы уменьшить этот страх.

Фото: unsplash.com by Benjamin Balázs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Птица на ветке

Лабковский рекомендует попробовать разобраться в природе своего страха, ведь он может быть связан как в целом с самой смертью, так и с отдельными её аспектами, например, страх может усугубляться, если не так давно умер кто-то из близких. Также некоторые люди боятся не столько самой смерти, сколько того, что они могут что-то не успеть. В таком случае Лабковский советует не ждать и приниматься за осуществление всех своих планов прямо здесь и сейчас.

Психолог обратил внимание на то, что при страхе смерти полезны дыхательные упражнения: они расслабляют и помогают успокоиться. Если же страх настолько силён, что мешает нормально жить, тогда стоит обратиться к специалисту за профессиональной помощью.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

