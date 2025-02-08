Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актёр Владимир Сычёв осудил Тимура Родригеза, бросившего жену по телефону: так вообще не делают
Дворняги захватывают мир: узнайте, почему все выбирают метисов
Куркума: необходимая для здоровья специя или бесполезный модный тренд? Ответы диетологов
Вдова Владимира Лёвкина раскрыла, чувствовал ли артист приближение смерти
Ольга Серябкина раскрыла увлечение трёхлетнего сына Луки
Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом?
9 фраз, после которых даже самый строгий инспектор станет вежливее
Блейк Лайвли не получила приглашения на важное мероприятие на фоне скандала с Джастином Бальдони
Кошка регулярно запрыгивает на стол? Возможно, вы совершаете эту ошибку

Пока ты боишься смерти, жизнь проходит мимо — советы, которые помогут перестать тревожиться

1:09
Здоровье

Страх смерти свойственен многим людям, и это одна из самых сильных фобий из всех возможных, ведь при всём желании ни один человек не может избежать того момента, когда ему придётся покинуть этот мир. Психолог Михаил Лабковский рассказал в своём Telegram-канале, что нужно делать, чтобы уменьшить этот страх.

Птица на ветке
Фото: unsplash.com by Benjamin Balázs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птица на ветке

Лабковский рекомендует попробовать разобраться в природе своего страха, ведь он может быть связан как в целом с самой смертью, так и с отдельными её аспектами, например, страх может усугубляться, если не так давно умер кто-то из близких. Также некоторые люди боятся не столько самой смерти, сколько того, что они могут что-то не успеть. В таком случае Лабковский советует не ждать и приниматься за осуществление всех своих планов прямо здесь и сейчас.

Психолог обратил внимание на то, что при страхе смерти полезны дыхательные упражнения: они расслабляют и помогают успокоиться. Если же страх настолько силён, что мешает нормально жить, тогда стоит обратиться к специалисту за профессиональной помощью.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты
Еда и рецепты
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты Аудио 
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Экономика и бизнес
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России Аудио 
Северные деньги — что стоит за привлекательными зарплатами вахтовиков
Экономика и бизнес
Северные деньги — что стоит за привлекательными зарплатами вахтовиков Аудио 
Популярное
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения

Увлажнение кожи пяток — важный этап ухода за ногами, особенно если кожа становится сухой и грубой.

Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Последние материалы
Ольга Серябкина раскрыла увлечение трёхлетнего сына Луки
9 фраз, после которых даже самый строгий инспектор станет вежливее
Блейк Лайвли не получила приглашения на важное мероприятие на фоне скандала с Джастином Бальдони
Кошка регулярно запрыгивает на стол? Возможно, вы совершаете эту ошибку
Шелушение кожи рук? Вот что действительно помогает
В Финском заливе поврежден российский кабель: ремонт в процессе
Россия сохранила статус второго экспортёра удобрений в США
Преобразите свой интерьер: 10 нестандартных идей для дизайна потолка
Чичерина предложила способ честного отбора участников на Интервидение: время фальшивых артистов пора заканчивать
Почему домашний вольер полезен для щенка: важные моменты, о которых нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.