26-летняя американка попала в больницу из-за одной безобидной ночной привычки

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

26-летняя американка Каэла всю жизнь спала в трусах и не ожидала, что однажды эта привычка приведёт её больницу.

Фото: unsplash.com by Jonathan Pease, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нью-Йорк ночью

В одну из ночей Каэла надела слишком узкие трусы. Заснув, она не заметила, что они слишком сильно натянулись. Последствия этого натяжения Каэла заметила только утром. Она поделилась воспоминаниями с Metro.

После пробуждения американка почувствовала боль и обнаружила, что её промежность была порезана. Каэла не сразу обратилась к врачам: она была уверена, что рана вскоре заживёт, но прошло несколько дней — и к этой проблеме прибавились ещё и симптомы лихорадки вместе с жжением.

"Я не могла ни сидеть, ни стоять, ни даже лежать. Моим единственным выходом было поехать в больницу, лёжа на левом боку: рана находилась справа от влагалища", — рассказала Каэла.

После осмотра и анализов выяснилось, что у пациентки образовалась киста на половой губе и в организм была внесена инфекция. После того как врачи вылечили Каэлу, она дала себе слово в дальнейшем спать без нижнего белья.

Уточнения

Трусы́ (фр. culotte troussée — закатанные, засученные и «короткие штаны») — разновидность мужского и женского нательного белья. Традиционные трусы закрывают нижнюю часть торса и верхнюю часть ног и бёдер.

