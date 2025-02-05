2 лучших продукта для естественного очищения артерий и вен

Артерии доставляют кровь от сердца к остальным частям тела, а вены — от частей тела к сердцу.
Кровеносная система состоит из сердца и кровеносных сосудов (в том числе артерий, вен и капилляров).
Многие люди задаются вопросом — что нужно делать, чтобы кровеносные сосуды были чистыми? Ответ — поддерживать здоровый вес, заниматься спортом и соблюдать сбалансированное питание.
Есть два продукта, которые выделяются среди остальных тем, что лучше всего очищают кровеносные сосуды. Речь идёт о клубнике, богатой витамином С. Она помогает поддерживать здоровье вен и артерий, чтобы они были более эластичными.
Второй продукт — это черника. Она предотвращает хроническое воспаление, окислительное повреждение и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того содержит антиоксиданты, такие как антоцианы, которые уменьшают воспаление во всех артериях, сообщает eleconomista.es.
Циркулято́рная система также система кровообращения и кровеносная система — система органов, включающая сердце, кровеносные сосуды и кровь, которая циркулирует по всему телу человека или другого позвоночного.
Антоцианы (также антоцианины; от греч. ἄνθος — цветок и греч. κυανός — синий, лазоревый) — окрашенные растительные гликозиды, содержащие в качестве агликона антоцианидины — замещённые 2-фенилхромены, относящиеся к флавоноидам.
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