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2 лучших продукта для естественного очищения артерий и вен

1:03
Здоровье

Артерии доставляют кровь от сердца к остальным частям тела, а вены — от частей тела к сердцу.

Клубника
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Кровеносная система состоит из сердца и кровеносных сосудов (в том числе артерий, вен и капилляров).

Многие люди задаются вопросом — что нужно делать, чтобы кровеносные сосуды были чистыми? Ответ — поддерживать здоровый вес, заниматься спортом и соблюдать сбалансированное питание.

Есть два продукта, которые выделяются среди остальных тем, что лучше всего очищают кровеносные сосуды. Речь идёт о клубнике, богатой витамином С. Она помогает поддерживать здоровье вен и артерий, чтобы они были более эластичными.

Второй продукт — это черника. Она предотвращает хроническое воспаление, окислительное повреждение и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того содержит антиоксиданты, такие как антоцианы, которые уменьшают воспаление во всех артериях, сообщает eleconomista.es.

Уточнения

Циркулято́рная система также система кровообращения и кровеносная система — система органов, включающая сердце, кровеносные сосуды и кровь, которая циркулирует по всему телу человека или другого позвоночного.

Антоцианы (также антоцианины; от греч. ἄνθος — цветок и греч. κυανός — синий, лазоревый) — окрашенные растительные гликозиды, содержащие в качестве агликона антоцианидины — замещённые 2-фенилхромены, относящиеся к флавоноидам.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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