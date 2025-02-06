Какой вечерний ритуал поможет быстрее заснуть?

По словам экспертов, вечерний душ может помочь вам заснуть быстрее и наслаждаться более качественным сном, так как лучше высвобождается мелатонин.
Кроме того, горячая вода обеспечивает дополнительную пользу, так как уменьшается температура тела, тем самым посылая сигнал, что нужно отдохнуть.
Как известно, во время сна клетки кожи обновляются, поэтому ваша кожа должна быть чистой, чтобы лучше дышать и быстрее обновляться.
Если вы страдаете от боли в мышцах после долгого рабочего дня, то душ — это как раз то, что вам нужно, сообщает newsit.gr.
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