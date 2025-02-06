Ваш кишечник будет благодарен: добавьте это в рацион

Запор — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Правильное питание играет ключевую роль в его профилактике и лечении. Употребление определенных продуктов может помочь нормализовать работу кишечника и облегчить симптомы запора.
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Туалет
Роль клетчатки в борьбе с запором
Клетчатка — это растительное волокно, которое не переваривается организмом, но способствует продвижению пищи по пищеварительному тракту. Существует два типа клетчатки:
Нерастворимая клетчатка: увеличивает объем стула и ускоряет его прохождение через кишечник.
Растворимая клетчатка: образует гель при растворении в воде, смягчая стул и облегчая его выведение.
Продукты, богатые нерастворимой клетчаткой:
Кожура и семена фруктов и овощей
Попкорн
Листовые зеленые овощи
Орехи
Сухофрукты
Продукты, содержащие растворимую клетчатку:
Цельнозерновые продукты
Яблоки
Бананы
Приготовленные овощи
Овсянка
Особые продукты, помогающие при запоре:
Чернослив и его сок: богаты клетчаткой и сорбитолом, который оказывает слабительное действие.
Яблочный сок: содержит сорбитол, но в меньшем количестве, чем чернослив.
Рекомендации по увеличению потребления клетчатки:
Постепенно увеличивайте количество клетчатки в рационе, чтобы избежать вздутия и газообразования.
Стремитесь к ежедневному потреблению 25-30 граммов клетчатки для женщин и 30-38 граммов для мужчин.
Пейте достаточное количество воды, так как клетчатка работает эффективно только при наличии жидкости.
Помимо питания, регулярная физическая активность и соблюдение режима сна также способствуют нормализации работы кишечника. Если запор сохраняется длительное время, рекомендуется обратиться к врачу для получения профессиональной консультации.