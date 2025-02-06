Ваш кишечник будет благодарен: добавьте это в рацион

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Запор — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Правильное питание играет ключевую роль в его профилактике и лечении. Употребление определенных продуктов может помочь нормализовать работу кишечника и облегчить симптомы запора.

Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туалет

Роль клетчатки в борьбе с запором

Клетчатка — это растительное волокно, которое не переваривается организмом, но способствует продвижению пищи по пищеварительному тракту. Существует два типа клетчатки:

Нерастворимая клетчатка: увеличивает объем стула и ускоряет его прохождение через кишечник.

Растворимая клетчатка: образует гель при растворении в воде, смягчая стул и облегчая его выведение.

Продукты, богатые нерастворимой клетчаткой:

Кожура и семена фруктов и овощей

Попкорн

Листовые зеленые овощи

Орехи

Сухофрукты

Продукты, содержащие растворимую клетчатку:

Цельнозерновые продукты

Яблоки

Бананы

Приготовленные овощи

Овсянка

Особые продукты, помогающие при запоре:

Чернослив и его сок : богаты клетчаткой и сорбитолом, который оказывает слабительное действие.

: богаты клетчаткой и сорбитолом, который оказывает слабительное действие. Яблочный сок: содержит сорбитол, но в меньшем количестве, чем чернослив.

Рекомендации по увеличению потребления клетчатки:

Постепенно увеличивайте количество клетчатки в рационе, чтобы избежать вздутия и газообразования.

Стремитесь к ежедневному потреблению 25-30 граммов клетчатки для женщин и 30-38 граммов для мужчин.

Пейте достаточное количество воды, так как клетчатка работает эффективно только при наличии жидкости.

Помимо питания, регулярная физическая активность и соблюдение режима сна также способствуют нормализации работы кишечника. Если запор сохраняется длительное время, рекомендуется обратиться к врачу для получения профессиональной консультации.

Уточнения

Запо́р (синонимы констипа́ция, обстипа́ция) — замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация (опорожнение кишечника, калоизвержение).



