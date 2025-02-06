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Лучшие позы для сна при шейных болях: что советуют врачи

1:46
Здоровье

Многие люди страдают от болей в шее, и выбор правильной позы для сна может существенно повлиять на их самочувствие. Согласно рекомендациям специалистов, определенные положения тела во время сна могут уменьшить нагрузку на позвоночник и облегчить дискомфорт.

Осмотр эндокринолога
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осмотр эндокринолога

Рекомендуемые позы для сна при болях в шее

  • На спине: Сон на спине способствует поддержанию естественных изгибов позвоночника. Использование тонкой подушки помогает сохранить правильное положение головы и шеи.
  • На боку: Сон на боку также считается благоприятным, особенно при использовании подушки, поддерживающей шею в нейтральном положении. Дополнительная подушка между коленей может помочь поддерживать выравнивание позвоночника.

Избегайте сна на животе

Сон на животе может увеличить нагрузку на шею и позвоночник, поскольку голова обычно повернута в сторону, что создает дополнительное напряжение. Если вы привыкли спать в этой позе, постарайтесь постепенно переходить на более благоприятные положения.

Дополнительные советы для улучшения сна

  • Выбор подушки: Подберите подушку, которая поддерживает естественное положение шеи. Специальные ортопедические подушки могут быть полезны.
  • Матрас: Убедитесь, что ваш матрас обеспечивает достаточную поддержку и не слишком мягкий.
  • Растяжка перед сном: Легкие упражнения на растяжку шеи и плеч могут помочь снять напряжение перед сном.

Помните, что изменение привычной позы для сна может занять время. Будьте терпеливы и постепенно адаптируйтесь к новым положениям, чтобы улучшить качество сна и снизить боли в шее.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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