Лучшие позы для сна при шейных болях: что советуют врачи

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди страдают от болей в шее, и выбор правильной позы для сна может существенно повлиять на их самочувствие. Согласно рекомендациям специалистов, определенные положения тела во время сна могут уменьшить нагрузку на позвоночник и облегчить дискомфорт.

Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осмотр эндокринолога

Рекомендуемые позы для сна при болях в шее

На спине : Сон на спине способствует поддержанию естественных изгибов позвоночника. Использование тонкой подушки помогает сохранить правильное положение головы и шеи.

: Сон на спине способствует поддержанию естественных изгибов позвоночника. Использование тонкой подушки помогает сохранить правильное положение головы и шеи. На боку: Сон на боку также считается благоприятным, особенно при использовании подушки, поддерживающей шею в нейтральном положении. Дополнительная подушка между коленей может помочь поддерживать выравнивание позвоночника.

Избегайте сна на животе

Сон на животе может увеличить нагрузку на шею и позвоночник, поскольку голова обычно повернута в сторону, что создает дополнительное напряжение. Если вы привыкли спать в этой позе, постарайтесь постепенно переходить на более благоприятные положения.

Дополнительные советы для улучшения сна

Выбор подушки : Подберите подушку, которая поддерживает естественное положение шеи. Специальные ортопедические подушки могут быть полезны.

: Подберите подушку, которая поддерживает естественное положение шеи. Специальные ортопедические подушки могут быть полезны. Матрас : Убедитесь, что ваш матрас обеспечивает достаточную поддержку и не слишком мягкий.

: Убедитесь, что ваш матрас обеспечивает достаточную поддержку и не слишком мягкий. Растяжка перед сном: Легкие упражнения на растяжку шеи и плеч могут помочь снять напряжение перед сном.

Помните, что изменение привычной позы для сна может занять время. Будьте терпеливы и постепенно адаптируйтесь к новым положениям, чтобы улучшить качество сна и снизить боли в шее.