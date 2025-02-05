Растворимый кофе под подозрением: действительно ли он опасен

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что растворимый кофе — худший выбор среди кофейных напитков. Однако специалисты по питанию утверждают, что его умеренное потребление не представляет серьёзной угрозы для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кофе

Преимущества кофе

Стимулирует нервную систему

Улучшает концентрацию

Ускоряет метаболизм

Содержит антиоксиданты

Возможные риски

Растворимый кофе содержит акриламид — вещество, образующееся при обжарке и сушке кофе. Считается, что акриламид может обладать канцерогенными свойствами и негативно влиять на нервные клетки и репродуктивную систему мужчин.

Для приготовления одной чашки используется около 2-4 граммов порошка, что означает, что одна чашка содержит всего 0,36 микрограмма акриламида на килограмм. Даже при потреблении пяти чашек в день эта доза составляет лишь 7,5 микрограмма на килограмм. Это не должно вызывать беспокойства".

Умеренность — ключ к здоровью

Несмотря на преимущества кофе, важно помнить об умеренности. Чрезмерное потребление, независимо от типа кофе, может привести к негативным последствиям для здоровья.

Таким образом, умеренное употребление растворимого кофе не представляет серьёзной угрозы для здоровья. Преимущества этого напитка значительно перевешивают возможные риски.