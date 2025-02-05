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Растворимый кофе под подозрением: действительно ли он опасен

1:30
Здоровье

Многие считают, что растворимый кофе — худший выбор среди кофейных напитков. Однако специалисты по питанию утверждают, что его умеренное потребление не представляет серьёзной угрозы для здоровья.

кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
кофе

Преимущества кофе

  • Стимулирует нервную систему
  • Улучшает концентрацию
  • Ускоряет метаболизм
  • Содержит антиоксиданты

Возможные риски

Растворимый кофе содержит акриламид — вещество, образующееся при обжарке и сушке кофе. Считается, что акриламид может обладать канцерогенными свойствами и негативно влиять на нервные клетки и репродуктивную систему мужчин.

Для приготовления одной чашки используется около 2-4 граммов порошка, что означает, что одна чашка содержит всего 0,36 микрограмма акриламида на килограмм. Даже при потреблении пяти чашек в день эта доза составляет лишь 7,5 микрограмма на килограмм. Это не должно вызывать беспокойства".

Умеренность — ключ к здоровью

Несмотря на преимущества кофе, важно помнить об умеренности. Чрезмерное потребление, независимо от типа кофе, может привести к негативным последствиям для здоровья.

Таким образом, умеренное употребление растворимого кофе не представляет серьёзной угрозы для здоровья. Преимущества этого напитка значительно перевешивают возможные риски.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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