Миллионы россиян каждый день покупают этот хлеб, не зная о его опасности, а для врачей она очевидна

Ежедневно во всех супермаркетах миллионы покупателей кладут в свои корзины и тележки самый обыкновенный хлеб из муки высшего сорта, пробивают его на кассе, а потом дома делают из него бутерброды, не подозревая, что вредят своему организму. В чём его вред, биолог Ирина Лялина рассказала в беседе с NEWS.ru.
"Хлеб из муки высшего сорта быстро повышает уровень сахара в крови. Почти не содержит клетчатки, витаминов и минералов. Может провоцировать набор веса. Глютен в пшеничном, ржаном хлебе вреден для людей с непереносимостью (целиакией). У некоторых может вызывать постоянное вздутие или дискомфорт в кишечнике", — отметила Лялина.
Она добавила, что опасность такого хлеба усугубляется тем, что в нём содержатся заменители муки и другие вредные добавки.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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