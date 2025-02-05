Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Честерский зоопарк предлагает ночлег в сафари-домах
Ребрендинг, реклама и рост: Monarch становится лидером продаж в России
Прохор Шаляпин рассказал о своём правильном рационе питания
Дети перестанут врать сами: воспитательный метод, который работает без наказаний
Такие хрупкие тонкие волосы: как сохранить их здоровье и красоту
Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала: маленький секрет с большим результатом
Шокирующий прогноз: цены на ремонт автомобилей взлетят — названы причины
"Промактив" расширяет производство: новый производственный корпус появится в Смоленской области
Московский ковер дружбы: джиу-джитсу объединило спортсменов со всего света

Российские и южноафриканские ученые будут лечить раны и болезни светом

1:25
Здоровье

Фотобиомодуляция (ФБМ) — "лечение светом" — использование низкоинтенсивных лазеров или светодиодов для стимуляции регенеративных клеточных функций, избавления от боли и запуска выработки коллагена. Световая волна определенной длины может взаимодействовать с клетками и запускать биохимические процессы. Потенциал применения этой неинвазивной, практически безопасной технологии огромен: от косметологии и стоматологии до терапии сложных ран и ускорения регенерации тканей.

Лазерная эпиляция
Фото: commons.wikimedia.org by Amaregenmed, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лазерная эпиляция

Сеченовский Университет (Москва) и Кейптаунский университет (ЮАР) договорились о партнерстве в области регенеративных технологий. Российские ученые предоставят фундаментальные знания, а южноафриканские — разработают инженерные решения для применения этих технологий в клиниках. Первые совместные проекты будут направлены на лечение хронических ран и заболеваний в стоматологии с использованием фотобиомодуляции (воздействия светом на клетки).

В рамках сотрудничества уже проведены воркшопы и семинары по биоинженерии. Ученые планируют программу обмена студентами и совместные исследования в обеих странах. Обе стороны выражают уверенность в перспективности партнерства, объединяющего научный опыт России и инженерные возможности ЮАР.

Уточнения

Лазерная медицина — раздел медицины, использующий лазеры в диагностике, лечении или терапии заболеваний человека, включающий лазерную фотодинамическую терапию, лазерную хирургию и др.
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно
Садоводство, цветоводство
Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно Аудио 
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Авто
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Советы
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала: маленький секрет с большим результатом
Шокирующий прогноз: цены на ремонт автомобилей взлетят — названы причины
"Промактив" расширяет производство: новый производственный корпус появится в Смоленской области
Московский ковер дружбы: джиу-джитсу объединило спортсменов со всего света
Euroclear анонсировал новый платёж для Украины на сумму 2 млрд евро
Уникальное событие: детеныш акулы родился без отца
Мужчинам и женщинам зимой требуется разное количество воды: вот сколько нужно пить, чтобы избежать обезвоживания
Тушеная капуста, от которой невозможно оторваться: секретные ингредиенты для яркого вкуса
Как избежать ботвы: советы по выращиванию редиски для новичков
Агентство по международному развитию (USAID) отправит многих сотрудников в отпуск
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.