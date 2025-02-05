Российские и южноафриканские ученые будут лечить раны и болезни светом

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фотобиомодуляция (ФБМ) — "лечение светом" — использование низкоинтенсивных лазеров или светодиодов для стимуляции регенеративных клеточных функций, избавления от боли и запуска выработки коллагена. Световая волна определенной длины может взаимодействовать с клетками и запускать биохимические процессы. Потенциал применения этой неинвазивной, практически безопасной технологии огромен: от косметологии и стоматологии до терапии сложных ран и ускорения регенерации тканей.

Фото: commons.wikimedia.org by Amaregenmed, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лазерная эпиляция

Сеченовский Университет (Москва) и Кейптаунский университет (ЮАР) договорились о партнерстве в области регенеративных технологий. Российские ученые предоставят фундаментальные знания, а южноафриканские — разработают инженерные решения для применения этих технологий в клиниках. Первые совместные проекты будут направлены на лечение хронических ран и заболеваний в стоматологии с использованием фотобиомодуляции (воздействия светом на клетки).

В рамках сотрудничества уже проведены воркшопы и семинары по биоинженерии. Ученые планируют программу обмена студентами и совместные исследования в обеих странах. Обе стороны выражают уверенность в перспективности партнерства, объединяющего научный опыт России и инженерные возможности ЮАР.

Уточнения

Лазерная медицина — раздел медицины, использующий лазеры в диагностике, лечении или терапии заболеваний человека, включающий лазерную фотодинамическую терапию, лазерную хирургию и др.



