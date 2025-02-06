Симптомы и причины недостатка витамина Е

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин Е является одним из важных витаминов для здоровья человека.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки

Симптомы недостатка витамина Е включают в себя мышечную слабость, нарушение координации, онемение или покалывание в конечностях, ухудшение зрения, ослабление иммунной функции и повреждение нервов.

Причины нехватки витамина Е могут быть вызваны некоторыми заболеваниями.

У некоторых недоношенных младенцев наблюдаются симптомы недостатка витамина Е из-за нарушений нервной системы, что может привести к гемолитической анемии. Это происходит из-за очень низкого веса и небольшого количества жира в их организме.

Заболевания, из-за которых витамин Е может плохо усваиваться:

хронический панкреатит;

целиакия;

холестатические заболевания печени;

кистозный фиброз.

Витамин Е присутствует в самых разнообразных продуктах:

миндаль, семена подсолнечника, фундук, арахис;

оливковое, соевое масло;

шпинат, брокколи, кале;

авокадо, манго, киви;

лосось, форель, мидии;

зёрна и продуктах из цельных зёрен;

соевое, миндальное молоко.

Для людей с заболеваниями пищеварительной системы может понадобиться приём добавок с этим витамином, но только после консультации со специалистом, пишет forlife.bg.

Уточнения

Витами́н E — группа природных соединений - производных токола. Важнейшими соединениями являются токоферолы и токотриенолы. Все соединения группы жирорастворимы.

