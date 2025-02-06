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Симптомы и причины недостатка витамина Е

1:26
Здоровье

Витамин Е является одним из важных витаминов для здоровья человека.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Симптомы недостатка витамина Е включают в себя мышечную слабость, нарушение координации, онемение или покалывание в конечностях, ухудшение зрения, ослабление иммунной функции и повреждение нервов.

Причины нехватки витамина Е могут быть вызваны некоторыми заболеваниями.

У некоторых недоношенных младенцев наблюдаются симптомы недостатка витамина Е из-за нарушений нервной системы, что может привести к гемолитической анемии. Это происходит из-за очень низкого веса и небольшого количества жира в их организме.

Заболевания, из-за которых витамин Е может плохо усваиваться:

  • хронический панкреатит;
  • целиакия;
  • холестатические заболевания печени;
  • кистозный фиброз.

Витамин Е присутствует в самых разнообразных продуктах:

  • миндаль, семена подсолнечника, фундук, арахис;
  • оливковое, соевое масло;
  • шпинат, брокколи, кале;
  • авокадо, манго, киви;
  • лосось, форель, мидии;
  • зёрна и продуктах из цельных зёрен;
  • соевое, миндальное молоко.

Для людей с заболеваниями пищеварительной системы может понадобиться приём добавок с этим витамином, но только после консультации со специалистом, пишет forlife.bg.

Уточнения

Витами́н E — группа природных соединений - производных токола. Важнейшими соединениями являются токоферолы и токотриенолы. Все соединения группы жирорастворимы.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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