Симптомы и причины недостатка витамина Е

Витамин Е является одним из важных витаминов для здоровья человека.
Симптомы недостатка витамина Е включают в себя мышечную слабость, нарушение координации, онемение или покалывание в конечностях, ухудшение зрения, ослабление иммунной функции и повреждение нервов.
Причины нехватки витамина Е могут быть вызваны некоторыми заболеваниями.
У некоторых недоношенных младенцев наблюдаются симптомы недостатка витамина Е из-за нарушений нервной системы, что может привести к гемолитической анемии. Это происходит из-за очень низкого веса и небольшого количества жира в их организме.
Заболевания, из-за которых витамин Е может плохо усваиваться:
Витамин Е присутствует в самых разнообразных продуктах:
Для людей с заболеваниями пищеварительной системы может понадобиться приём добавок с этим витамином, но только после консультации со специалистом, пишет forlife.bg.
Витами́н E — группа природных соединений - производных токола. Важнейшими соединениями являются токоферолы и токотриенолы. Все соединения группы жирорастворимы.
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