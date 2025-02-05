Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Примусы и туалеты во дворах — Прибалтика и ее выход из энергокольца с РФ
Как поливать эустому и мелкосемянные культуры?
Можно ли обогнать трактор, если обгон запрещён? Разбираемся с нюансами
Крошечный дом будущего: доступный, автономный, удобный
ВОЗ продолжает терять своих членов. После США уходит и Аргентина
Минфин России сократит объём покупки золота и юаней
Что делать, если врач не хочет вас лечить: 4 проверенных способа заставить его изменить решение
Рыболовные суда используются для незаконной торговли тиграми
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки

В ожидании революции в медицине: В России взялись за мРНК

Здоровье

Семнадцать ведущих научных организаций России, в числе которых: НМИЦ радиологии, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, Федеральный центр мозга и нейротехнологий, во главе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, объединились в консорциум — научно-технологический центр развития мРНК-технологий.

пластина с вакциной COVID-19
Фото: commons.wikimedia.org by National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), NIH, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пластина с вакциной COVID-19

Главной целью центра станет исследование возможностей применения мРНК-технологий в медицине и разработка инновационных лекарств. Проект получил внушительные государственные инвестиции: только на покупку необходимого оборудования Правительство выделило около 600 миллионов рублей. Инициатива реализуется по поручению президента Владимира Путина. Распоряжение о создании центра подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Лекарства на основе мРНК переживают настоящий бум, обещая революцию в медицине.

Самое приоритетное место в работе нового научно-технологического центра займёт разработка новейших лекарств, в том числе для лечения онкологических заболеваний.

Важность мРНК (матричной рибонуклеиновой кислоты) в составе лекарств трудно переоценить. По сути, мРНК — молекула, содержащая информацию для синтеза белка. В медицине мРНК-технологии используют для "обучения" клеток организма вырабатывать нужные белки для борьбы с болезнями, по сути — это "инструкция" для клеток, как производить определенные белки. мРНК-технологии позволяют "научить" клетки организма вырабатывать нужные белки для борьбы с болезнями. Главное преимущество — в скорости создания и гибкости разработки: мРНК-технологии позволяют создать лекарство или вакцину гораздо быстрее, чем традиционные препараты.

мРНК активно исследуется в индивидуальных вакцинах против рака, в противоопухолевой терапии, лечении инфекционных заболеваний и генетических нарушений и даже для регенерации тканей.

Несмотря на многообещающие результаты, мРНК-технологии — относительно новая область: долгосрочные последствия использования мРНК-технологий пока недостаточно изучены и требуют дальнейших исследований. До конца не изучены алгоритмы иммунного ответа: организм может отреагировать на мРНК как на чужеродный элемент, вызывая нежелательные иммунные реакции. Ко всему прочему, мРНК — достаточно хрупкая молекула, и её необходимо защищать от разрушения в организме. Для этого используются специальные "упаковки" — липидные наночастицы.

Тем не менее, потенциал мРНК-технологий огромен, и создание центра в России — важный шаг к медицине будущего.

 

Уточнения

Ма́тричная рибонуклеи́новая кислота́ (мРНК, синоним — информацио́нная РНК, иРНК) — РНК, содержащая информацию о первичной структуре (аминокислотной последовательности) белков. мРНК синтезируется на основе ДНК в ходе транскрипции, после чего, в свою очередь, используется в ходе трансляции как матрица для синтеза белков. Тем самым мРНК играет важную роль в «проявлении» (экспрессии) генов.
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Максим Галкин* показал лучезарную Аллу Пугачёву
Шоу-бизнес
Максим Галкин* показал лучезарную Аллу Пугачёву Аудио 
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной
Еда и рецепты
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной Аудио 
Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно
Садоводство, цветоводство
Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Минфин России сократит объём покупки золота и юаней
Что делать, если врач не хочет вас лечить: 4 проверенных способа заставить его изменить решение
Рыболовные суда используются для незаконной торговли тиграми
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
10 минут в день помогут забыть о лишнем весе: одно упражнение заменит полноценную тренировку
У рэпера Канье Уэста диагностировали психическое расстройство
Отдохнуть можно в любое время года: найдено идеальное зарубежное направление для россиян
Как избавиться от слизней и муравьёв?
AIST и Intel объединяют усилия для создания квантового компьютера будущего
Азиатские националисты обиделись на мультфильм Три богатыря: что стало причиной?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.