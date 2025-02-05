В ожидании революции в медицине: В России взялись за мРНК

Семнадцать ведущих научных организаций России, в числе которых: НМИЦ радиологии, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, Федеральный центр мозга и нейротехнологий, во главе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, объединились в консорциум — научно-технологический центр развития мРНК-технологий.

Фото: commons.wikimedia.org by National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), NIH, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пластина с вакциной COVID-19

Главной целью центра станет исследование возможностей применения мРНК-технологий в медицине и разработка инновационных лекарств. Проект получил внушительные государственные инвестиции: только на покупку необходимого оборудования Правительство выделило около 600 миллионов рублей. Инициатива реализуется по поручению президента Владимира Путина. Распоряжение о создании центра подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Лекарства на основе мРНК переживают настоящий бум, обещая революцию в медицине.

Самое приоритетное место в работе нового научно-технологического центра займёт разработка новейших лекарств, в том числе для лечения онкологических заболеваний.

Важность мРНК (матричной рибонуклеиновой кислоты) в составе лекарств трудно переоценить. По сути, мРНК — молекула, содержащая информацию для синтеза белка. В медицине мРНК-технологии используют для "обучения" клеток организма вырабатывать нужные белки для борьбы с болезнями, по сути — это "инструкция" для клеток, как производить определенные белки. мРНК-технологии позволяют "научить" клетки организма вырабатывать нужные белки для борьбы с болезнями. Главное преимущество — в скорости создания и гибкости разработки: мРНК-технологии позволяют создать лекарство или вакцину гораздо быстрее, чем традиционные препараты.

мРНК активно исследуется в индивидуальных вакцинах против рака, в противоопухолевой терапии, лечении инфекционных заболеваний и генетических нарушений и даже для регенерации тканей.

Несмотря на многообещающие результаты, мРНК-технологии — относительно новая область: долгосрочные последствия использования мРНК-технологий пока недостаточно изучены и требуют дальнейших исследований. До конца не изучены алгоритмы иммунного ответа: организм может отреагировать на мРНК как на чужеродный элемент, вызывая нежелательные иммунные реакции. Ко всему прочему, мРНК — достаточно хрупкая молекула, и её необходимо защищать от разрушения в организме. Для этого используются специальные "упаковки" — липидные наночастицы.

Тем не менее, потенциал мРНК-технологий огромен, и создание центра в России — важный шаг к медицине будущего.

Уточнения

Ма́тричная рибонуклеи́новая кислота́ (мРНК, синоним — информацио́нная РНК, иРНК) — РНК, содержащая информацию о первичной структуре (аминокислотной последовательности) белков. мРНК синтезируется на основе ДНК в ходе транскрипции, после чего, в свою очередь, используется в ходе трансляции как матрица для синтеза белков. Тем самым мРНК играет важную роль в «проявлении» (экспрессии) генов.



