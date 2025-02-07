Мороз и солнце — скрытые враги ваших глаз: вот кому обязательно надо носить тёмные очки даже зимой

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Солнцезащитные очки — обязательный аксессуар для большинства людей летом, ведь в жаркие месяцы солнце светит настолько ярко, что глазам может быть больно, даже если смотреть в сторону. Холодное время года — более безопасная для здоровья глаз пора, однако зимнее солнце тоже таит в себе определённые опасности. Офтальмолог Владимир Агеев рассказал изданию "Доктор Питер", кому даже зимой не стоит пренебрегать солнцезащитными очками.

Фото: commons.wikimedia.org by Горбунова М.С., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сосна на Елагином острове

Люди, занимающиеся зимними видами спорта, рискуют повредить глаза, поскольку они много времени проводят в открытом заснеженном поле, а снег обладает способностью мощно отражать свет. Сверкающий, залитый солнцем снежный покров очень красив, однако долго смотреть на него не менее опасно для глаз, чем смотреть на солнце летом.

Также врач рекомендует носить солнцезащитные очки в зимние месяцы людям, у которых есть болезни сетчатки, а также тем, кто перенёс операцию по удалению катаракты, поскольку после неё глазам требуется около двух месяцев на восстановление.

Уточнения

Солнцезащитные очки — очки, используемые для защиты глаз от солнечного света и ультрафиолетовых лучей.

