Скрытая угроза: какие неочевидные признаки могут указывать на фиброз и цирроз печени

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Снижение либидо и сексуальная дисфункция могут быть признаками развития фиброза печени, сообщила врач общей практики АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), профессор РНИМУ им. Пирогова Ольга Шархун.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Живот

Врач рассказала, что фиброз печени — это процесс замещения нормальных клеток печени (гепатоцитов) рубцовой тканью. Это состояние опасно тем, что фиброзные клетки нарушают основные функции печени. Цирроз печени - это крайняя стадия фиброза, при которой печень уже не может выполнять свои функции должным образом.

Ольга Шархун отметила, что цирроз и фиброз печени часто протекают без ярко выраженных симптомов на ранних стадиях. Однако есть ряд неочевидных признаков, которые могут указывать на проблемы с печенью. К ним относятся утомляемость и слабость. Пациенты часто жалуются на общий упадок сил и чувство усталости, которое не проходит после отдыха. Это может быть связано с нарушением функции печени по выводу токсинов из организма, сообщает Газета.Ru.

Профессор отметила, что также могут наблюдаться ухудшение аппетита и снижение массы тела, проблемы с пищеварением, такие как боли в животе, вздутие, тошнота или рвота. Нарушения сна, такие как частые пробуждения ночью или кошмарные сны, могут быть связаны с нарушением метаболизма веществ и токсинов.

Печень играет важную роль в выработке факторов свертывания крови. При нарушении её функций могут легко возникать синяки, повышенная кровоточивость, часто из носа или дёсен.

"Появление сосудистых звездочек и красных пятен на коже груди и живота, пауковидных вен тоже могут быть симптомом фиброза, как и отеки на ногах и увеличение живота", — добавила Шархун.

Эти симптомы не всегда однозначно указывают на цирроз или фиброз печени, но они требуют внимания и консультации со специалистом. Ранняя диагностика и лечение могут замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни пациента.

Уточнения

Цирро́з пе́чени (др.-греч. κίρρως — рыжий, янтарный) — хроническое заболевание печени, сопровождающееся необратимым замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой.





Фибро́з (лат. fibrosis) — разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах, возникающее, как правило, в результате хронического воспаления.

