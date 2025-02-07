Беседа о борще помогла психиатру определить деменцию у 67-летней пациентки

Психиатр Юлия Левченко рассказала изданию "Доктор Питер", как однажды к ней пришла на приём 67-летняя женщина, которую стало тревожить то, что она стала забывать свой возраст и имя зятя. По словам пациентки, приготовление борща у неё получалось хорошо.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Борщ

Левченко тут же придумала собственный метод определения деменции, который так и назвала — метод борща. Она попросила пенсионерку рассказать во всех подробностях, с чего она начинает процесс приготовления этого блюда, что делает потом, и когда женщина начала поэтапно описывать весь рецепт, оказалось, что некоторые ингредиенты она забыла положить в суп.

"Главное — что пациенты начинают забывать какие-то части, последовательность, а если вообще начинают делать совершенно не те вещи с составляющими, то это уже отдельная история. В ходе 15-минутного осмотра диагноз "деменция" был выставлен этой пациентке", — рассказала Левченко.

Также она перечислила и другие тревожные признаки, которые указывают на это заболевание. Если человек забывает привычные маршруты, не помнит того, что произошло совсем недавно, с трудом подбирает слова или потерял счёт времени, скорее всего, это говорит о начале деменции.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

