Молчать и всё равно быть интересным? Да, это возможно — вот в чём секрет

В современном мире, где эффективная коммуникация играет ключевую роль в межличностных отношениях, метод активного слушания становится всё более актуальным. Ольга Шихова, авторитетный психолог, поделилась с NewsInfo.Ru своими мыслями о том, что представляет собой этот подход и как он может повысить качество общения.
Эксперт рассказала, что активное слушание — это не просто способность слышать слова собеседника, но и глубокое понимание его чувств и мыслей. Этот навык доступен каждому, не требует специальных знаний, но является основой для создания более глубоких и искренних связей.
Основные элементы активного слушания включают в себя проявление понимания, использование поддерживающих фраз и отражение высказываний собеседника. Фразы вроде "угу", "очень интересно" или "правильно ли я понял" помогают выразить заинтересованность в разговоре и создают атмосферу доверия.
Психолог подчеркивает, что активное слушание способствует улучшению общения, так как помогает установить взаимопонимание. Когда собеседник чувствует, что его внимательно слушают, он становится более открытым и готовым делиться своими переживаниями.
Шихова предупреждает о важности избегать поспешных оценок и критики. Цель активного слушания — просто выслушать и понять, не прерывая собеседника и не отвлекаясь от его слов. Это помогает избежать недоразумений и сохранить атмосферу доверия.
По словам психолога, активное слушание также может способствовать разрешению конфликтов и улучшению эмоционального климата в отношениях. Когда обе стороны готовы выслушать друг друга, это снижает уровень напряжения и способствует конструктивному диалогу.
"Когда собеседник чувствует, что его точка зрения учтена и понята, он с большей вероятностью откроется для дискуссии", — отметила Шихова.
Шихова рекомендует сосредоточиться на целях общения и внимательно следить за своими мыслями и поведением. Важно не торопиться с выводами и не перебивать собеседника, а стремиться к полному пониманию его точки зрения.
Психолог уверена, что любой человек способен развить навык активного слушания, что, в свою очередь, улучшит качество общения и поможет создать более гармоничные отношения.
Акти́вное слу́шание (эмпати́ческое слу́шание) — способ, применяемый в практике социально-психологического тренинга, психологического консультирования и психотерапии, позволяющий точнее понимать психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приёмов участия в беседе.
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