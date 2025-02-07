Молчать и всё равно быть интересным? Да, это возможно — вот в чём секрет

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

В современном мире, где эффективная коммуникация играет ключевую роль в межличностных отношениях, метод активного слушания становится всё более актуальным. Ольга Шихова, авторитетный психолог, поделилась с NewsInfo.Ru своими мыслями о том, что представляет собой этот подход и как он может повысить качество общения.

Фото: commons.wikimedia.org by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мужчина и женщина, держащие в руках напиток возле кафе в Центре открытий CSIRO.

Эксперт рассказала, что активное слушание — это не просто способность слышать слова собеседника, но и глубокое понимание его чувств и мыслей. Этот навык доступен каждому, не требует специальных знаний, но является основой для создания более глубоких и искренних связей.

Основные элементы активного слушания включают в себя проявление понимания, использование поддерживающих фраз и отражение высказываний собеседника. Фразы вроде "угу", "очень интересно" или "правильно ли я понял" помогают выразить заинтересованность в разговоре и создают атмосферу доверия.

Психолог подчеркивает, что активное слушание способствует улучшению общения, так как помогает установить взаимопонимание. Когда собеседник чувствует, что его внимательно слушают, он становится более открытым и готовым делиться своими переживаниями.

Шихова предупреждает о важности избегать поспешных оценок и критики. Цель активного слушания — просто выслушать и понять, не прерывая собеседника и не отвлекаясь от его слов. Это помогает избежать недоразумений и сохранить атмосферу доверия.

По словам психолога, активное слушание также может способствовать разрешению конфликтов и улучшению эмоционального климата в отношениях. Когда обе стороны готовы выслушать друг друга, это снижает уровень напряжения и способствует конструктивному диалогу.

"Когда собеседник чувствует, что его точка зрения учтена и понята, он с большей вероятностью откроется для дискуссии", — отметила Шихова.

Шихова рекомендует сосредоточиться на целях общения и внимательно следить за своими мыслями и поведением. Важно не торопиться с выводами и не перебивать собеседника, а стремиться к полному пониманию его точки зрения.

Психолог уверена, что любой человек способен развить навык активного слушания, что, в свою очередь, улучшит качество общения и поможет создать более гармоничные отношения.

Уточнения

Акти́вное слу́шание (эмпати́ческое слу́шание) — способ, применяемый в практике социально-психологического тренинга, психологического консультирования и психотерапии, позволяющий точнее понимать психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приёмов участия в беседе.

