Откажитесь от этих продуктов, чтобы кожа сияла

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-косметолог Марият Мухина рассказала, какие продукты и напитки наносят большой урон коже. Об этом пишет издание Life. ru.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уколы красоты

По словам эксперта, на коже негативно отражается употребление большого количества сахара. Именно сахар становится причиной раннего старения и появления морщин. Мухина отметила, что белая мука и сладкие изделия тоже стоит исключить, поскольку они так же вредны.

Косметолог указала, что чипсы и фастфуд тоже негативно сказываются на состоянии кожи. В таких продуктах много добавок, которые портят не только внешность, но и здоровье. От них тоже лучше отказаться. Важно научиться читать составы и не употреблять пищу, у которой в списке ингредиентов фигурируют незнакомые названия. Пища должна быть простой и не иметь сложных составов.

Также врач не рекомендует есть колбасы, красное мясо и пить алкоголь. Они провоцируют воспаление в организме и негативно сказываются на работе органов.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.



