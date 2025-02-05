Как избавиться от запора и предупредить рак: назван один суперфуд

Врачи Сергей Агапкин и Марина Макиша рассказали о продукте, который поможет предупредить рак кишечника и избавит от запора. Об этом пишет издание "Лента.ру".

В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" эксперты порекомендовали чаще есть свеклу. Именно этот овощ является целебным. Свекла содержит большое количество клетчатки, которая так полезна для работы кишечного тракта. Она не раздражает кишечные стенки, но оказывает деликатное воздействие.

Также в свекле много бетаина. Это вещество препятствует активности раковых клеток. Регулярное употребление свеклы способно оказать благотворное влияет на весь организм.

Важно помнить, что чистое и качественное питание является одним из главных факторов сохранения здоровья.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

