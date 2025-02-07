Будьте осторожны! Очищение организма соками оказалось опасным для здоровья

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Среди любителей здорового питания свежевыжатый сок — один из самых популярных напитков. Фруктовые и овощные фреши богаты витаминами, микроэлементами, ими принято чистить организм, однако на самом деле всё не так просто.

Фото: commons.wikimedia.org by JD, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яблочный сок

В 2025 году было проведено исследование, результаты которого опубликованы в издании Nutrients. В эксперименте участвовало около 20 добровольцев. Они были разделены на три группы. Люди из первой группы в течение трёх дней пили только соки, из второй — ели растительную пищу и пили соки, а из третьей — ели всё, но не пили соки.

В группе, участники которой пили только соки, после трёхдневного испытания были зафиксированы воспаления и проблемы с кишечником. Во второй группе это тоже наблюдалось, но в меньшей степени, а в третьей группе состояние здоровья испытуемых оставалось в норме.

Исследование показало, что к употреблению свежевыжатых соков нужно подходить с осторожностью. Не обязательно полностью от них отказываться, но пить в огромных количествах, заменяя ими еду, точно не стоит.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

