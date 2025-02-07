Забудьте про привычный способ сморкания — он опасен: вот как правильно освободить нос

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биоэтик Инсу Хён рассказал, что привычный для всех способ сморкания оказался не только неправильным, но и опасным для здоровья. Его слова передаёт BristolLive.

Фото: commons.wikimedia.org by Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Носовой платок

Чаще всего люди, у которых заложен нос, со всей силы дуют обеими ноздрями в носовой платок, однако, по словам специалиста, от этого могут пострадать кровеносные сосуды. Также интенсивное сморкание грозит ушными инфекциями.

Эти опасности связаны с сильным давлением в пазухах, из-за которого кровеносные сосуды лопаются, а слизь может перетечь к внутреннему уху, что неизбежно приводит к инфекциям.

Хён объяснил, как безопасно освободить нос от всего лишнего. Для этого нужно зажать одну ноздрю и осторожно высморкаться другой, а потом сделать то же самое с противоположной стороны. После сморкания необходимо помыть руки, чтобы очистить их от микробов.

Уточнения

Носовой платок — кусок ткани или бумаги, предназначенный в первую очередь для чистки носа. Другие функции — чистка иных частей тела и предметов, ношение как модный аксессуар, демонстрация принадлежности носителя к определённой группировке.



Нос (лат. nasus, др.-греч. ῥινός [rhinos]) — орган для распознавания запахов. Часть лица (у человека) или морды (у остальных животных), участвующая в дыхании, обонянии, добыче корма и общении.

