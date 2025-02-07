Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безопасность ЗАЭС обеспечивается квалифицированным персоналом
Блонзинг: стильный способ сиять, не перегружая макияж
Как сделать котлеты, которые тают во рту? Простая хитрость
Маленькая мисс России угодила за решётку в Таиланде: что она натворила?
Вернуть до 1,1 млн рублей: кто сможет получить повышенный налоговый вычет?
История любви Оззи Осборна длинной 42 года
В День всех влюбленных в Московском Молодежном театре покажут Ромео и Джульетту
Какой-то хрен захватил огород? Как остановить зелёного агрессора на вашем участке
Вы купили авто за наличку у иностранца: какой штраф теперь вам грозит?

Забудьте про привычный способ сморкания — он опасен: вот как правильно освободить нос

0:57
Здоровье

Биоэтик Инсу Хён рассказал, что привычный для всех способ сморкания оказался не только неправильным, но и опасным для здоровья. Его слова передаёт BristolLive.

Носовой платок
Фото: commons.wikimedia.org by Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Носовой платок

Чаще всего люди, у которых заложен нос, со всей силы дуют обеими ноздрями в носовой платок, однако, по словам специалиста, от этого могут пострадать кровеносные сосуды. Также интенсивное сморкание грозит ушными инфекциями.

Эти опасности связаны с сильным давлением в пазухах, из-за которого кровеносные сосуды лопаются, а слизь может перетечь к внутреннему уху, что неизбежно приводит к инфекциям.

Хён объяснил, как безопасно освободить нос от всего лишнего. Для этого нужно зажать одну ноздрю и осторожно высморкаться другой, а потом сделать то же самое с противоположной стороны. После сморкания необходимо помыть руки, чтобы очистить их от микробов.

Уточнения

Носовой платок — кусок ткани или бумаги, предназначенный в первую очередь для чистки носа. Другие функции — чистка иных частей тела и предметов, ношение как модный аксессуар, демонстрация принадлежности носителя к определённой группировке.

Нос (лат. nasus, др.-греч. ῥινός [rhinos]) — орган для распознавания запахов. Часть лица (у человека) или морды (у остальных животных), участвующая в дыхании, обонянии, добыче корма и общении.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Красота и стиль
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии Аудио 
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Последние материалы
Как понравиться любой кошке? Это движение обожают пушистики
Утомление мышц: польза или вред — разбираем главные нюансы
Анти-маникюр к 14 февраля: стильный протест против навязанной романтики
Влажные фантазии и честь самурая — Япония о мечтах отобрать Курилы у России
Как разморозить рыбу, чтобы она не стала сухой и безвкусной
Налоги и расходы ведут Британию к банкротству
В 2025 году тренч должен быть не только бежевым: выбираем новый цвет
Сломить не удастся — на Западе заявили о стратегической инициативе России
Вулкан, о котором никто не знал: он охладил планету и изменил историю
Противовирусные препараты, которые не работают: на что не стоит тратить деньги при ОРВИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.