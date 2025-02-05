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Опрелости у малыша: как крем с цинком становится спасением

1:45
Здоровье

Крем под подгузник — незаменимый помощник в заботе о нежной коже малыша. Но универсального средства, подходящего всем детям, не существует, поэтому выбор крема зависит от конкретных задач и особенностей кожного покрова вашего ребенка.

Ножки малыша
Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ножки малыша

Назначение крема

Прежде всего, определитесь, для чего вам нужен крем. Если кожа малыша здорова и крем нужен в профилактических целях, выбирайте средство с лёгкой текстурой, которое быстро впитывается, не препятствует дыханию кожи и образует барьер от внешних раздражителей.

Лечение опрелостей

Когда крем требуется для заживления опрелостей и успокоения раздраженной кожи, рекомендуется отдавать предпочтение составам с цинком и другими подсушивающими компонентами. Важно помнить, что при наличии проблем лучше обратиться к педиатру или дерматологу. Специалист поможет подобрать оптимальное средство, а также может посоветовать сменить бренд подгузников или временно отказаться от их использования.

Как проверить крем перед покупкой

Не спешите приобретать большую упаковку, ведь крем может не подойти именно вашему малышу. Для проверки нанесите небольшое количество средства на внутреннюю поверхность предплечья или голени и подождите 1-2 часа. Если кожа не проявляет реакции — покраснений или раздражения — крем можно использовать под подгузник.

Выбор осознанно

При поиске крема помните: главное — понять, для чего он нужен, и подобрать состав, отвечающий требованиям вашего малыша. Такой подход поможет избежать лишних трат и обеспечит надежную защиту чувствительной кожи.

Уточнения

Подгузник - вид нижнего белья, предназначенный для поглощения мочи и недопущения загрязнения верхней одежды мочой и калом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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