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Невероятные данные: как генетика влияет на возникновение рака у детей

2:07
Здоровье

Знаете ли вы, что специфика онкологических заболеваний у детей требует особого внимания? Новосибирский врач-онколог Владислав Можаровский поделился с Om1 Новосибирск важной информацией о том, какие виды рака чаще всего встречаются у детей и подростков, а также почему ранняя диагностика так критична.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Основные факты и особенности

Врач отметил, что в детском возрасте наибольшую распространённость имеют следующие виды злокачественных новообразований:

  • Лейкозы
  • Опухоли центральной нервной системы
  • Лимфомы
  • Саркомы

Он подчеркнул, что возникновение опухолей у детей существенно отличается от взрослого периода. По его словам, генетические факторы, врождённые заболевания и тератогенные факторы играют решающую роль.

"В отличие от взрослых у детей возникновение опухолей связано с генетическими факторами, врождёнными заболеваниями и тератогенными факторами", — пояснил Можаровский.

Особую проблему представляет запоздалое выявление злокачественных образований. Родители зачастую не подозревают о серьезных недугах у своих детей, что приводит к обнаружению болезни на поздних стадиях.

"Эти злокачественные заболевания поддаются лечению хуже. Однако раннее выявление и адекватное лечение могут избавить ребёнка от злокачественного процесса на долгие годы и даже навсегда", — подчеркнул он.

Ключевые моменты интервью

  • Диагностика: ранняя диагностика — залог успешного лечения.
  • Причины: генетика и врожденные факторы играют основную роль в возникновении опухолей.
  • Реакция пациентов: в интервью врач рассказал о том, как семьи реагируют на тяжёлый диагноз и обсуждалась передача генетической предрасположенности к злокачественным опухолям.

Эти важные выводы подчеркивают необходимость пристального внимания к здоровью детей и своевременного обследования для предотвращения прогрессирования рака.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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