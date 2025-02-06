Эти продукты вызывают воспаление и повышают риск смертельных болезней — проверьте свой рацион

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жиры играют важную роль в организме, формируя клеточные мембраны. Однако существует парадокс: эти же вещества могут принести значительный вред определенным органам и системам, увеличивая риск развития рака и других серьезных заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стетоскоп

Не все жиры одинаково опасны. Полезные формы этого нутриента можно найти в орехах, семенах и рыбе. Основная угроза исходит от трансжиров, которые производятся промышленным способом. Эти вещества способны столь разрушительно влиять на клетки, что они теряют свою функциональность, а в организме начинают накапливаться токсины.

Специалисты портала "Здоровое питание" подчеркивают, что медицинские эксперты и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендуют полностью избегать продуктов, содержащих трансжиры. К таким относятся выпечка, сладкие кондитерские изделия, мороженое, чипсы, замороженные полуфабрикаты (например, пицца и наггетсы), картофель фри и продукты с маргарином и гидрогенизированными маслами.

Также следует исключить переработанное мясо, такое как консервы, сардели, бекон, сосиски и колбасы. Эти продукты являются значительными источниками трансжиров. Регулярное употребление таких продуктов может привести к повышению риска рака толстой кишки, а также диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

