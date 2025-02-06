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Этот популярный фрукт делает лекарства бесполезными — врачи предупреждают об опасности

1:10
Здоровье

Статины представляют собой специализированные медикаменты, применяемые для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из основных показаний для их назначения является высокий уровень "плохого" холестерина в крови. Однако, чтобы лекарства были эффективными, важно не допускать случаев, когда определенные продукты могут блокировать их действие.

Грейпфрут
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Грейпфрут

Терапевт Сабина Дельманова в интервью с NEWS.ru подчеркнула, что статины абсолютно противопоказано сочетать с гибридными цитрусами, такими как грейпфруты и помело.

Причина этой несовместимости заключается в особенностях метаболизма. Компоненты, содержащиеся в этих цитрусах, ингибируют фермент печени, отвечающий за переработку статинов. В результате этого может возникнуть риск серьезных нежелательных эффектов, включая нарушения функции печени и миопатию — разрушение мышечной ткани.

"В результате в организме может возрасти концентрация статинов, что вызовет нарушения в работе печени и приведет к разрушению мышц", — предупредила врач.

Уточнения

Стати́ны или ингиби́торы ГМГ-КоА-редукта́зы — гиполипидемические лекарственные препараты. Одни из самых распространённых препаратов, используемых для снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. Принимать статины с момента назначения требуется пожизненно, не прерывая курс.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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