Этот популярный фрукт делает лекарства бесполезными — врачи предупреждают об опасности

Статины представляют собой специализированные медикаменты, применяемые для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из основных показаний для их назначения является высокий уровень "плохого" холестерина в крови. Однако, чтобы лекарства были эффективными, важно не допускать случаев, когда определенные продукты могут блокировать их действие.
Терапевт Сабина Дельманова в интервью с NEWS.ru подчеркнула, что статины абсолютно противопоказано сочетать с гибридными цитрусами, такими как грейпфруты и помело.
Причина этой несовместимости заключается в особенностях метаболизма. Компоненты, содержащиеся в этих цитрусах, ингибируют фермент печени, отвечающий за переработку статинов. В результате этого может возникнуть риск серьезных нежелательных эффектов, включая нарушения функции печени и миопатию — разрушение мышечной ткани.
"В результате в организме может возрасти концентрация статинов, что вызовет нарушения в работе печени и приведет к разрушению мышц", — предупредила врач.
Стати́ны или ингиби́торы ГМГ-КоА-редукта́зы — гиполипидемические лекарственные препараты. Одни из самых распространённых препаратов, используемых для снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. Принимать статины с момента назначения требуется пожизненно, не прерывая курс.
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