Этот популярный фрукт делает лекарства бесполезными — врачи предупреждают об опасности

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Статины представляют собой специализированные медикаменты, применяемые для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из основных показаний для их назначения является высокий уровень "плохого" холестерина в крови. Однако, чтобы лекарства были эффективными, важно не допускать случаев, когда определенные продукты могут блокировать их действие.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Грейпфрут

Терапевт Сабина Дельманова в интервью с NEWS.ru подчеркнула, что статины абсолютно противопоказано сочетать с гибридными цитрусами, такими как грейпфруты и помело.

Причина этой несовместимости заключается в особенностях метаболизма. Компоненты, содержащиеся в этих цитрусах, ингибируют фермент печени, отвечающий за переработку статинов. В результате этого может возникнуть риск серьезных нежелательных эффектов, включая нарушения функции печени и миопатию — разрушение мышечной ткани.

"В результате в организме может возрасти концентрация статинов, что вызовет нарушения в работе печени и приведет к разрушению мышц", — предупредила врач.

Уточнения

Стати́ны или ингиби́торы ГМГ-КоА-редукта́зы — гиполипидемические лекарственные препараты. Одни из самых распространённых препаратов, используемых для снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. Принимать статины с момента назначения требуется пожизненно, не прерывая курс.

