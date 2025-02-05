Подавленные эмоции и здоровье: как злость и стресс могут влиять на риск онкологии

5:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно данным Международного агентства по изучению рака, число случаев онкологических заболеваний постоянно растёт. В 2012 году было зафиксировано 14,1 млн новых случаев, а спустя десять лет эта цифра достигла 20 млн. Прогнозы на будущее неутешительны: к 2050 году количество новых случаев может превысить 35 млн.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная девушка в наушниках

Несмотря на значительный прогресс в медицине, точные причины развития онкологических заболеваний до сих пор остаются загадкой. Ученые рассматривают комплекс факторов — от образа жизни до генетики. Однако в последнее время всё больше внимания уделяется влиянию психологического состояния на риск появления болезни.

Влияние эмоций на здоровье

Психосоматическая медицина изучает, как стресс и эмоциональные состояния могут влиять на развитие различных заболеваний, в том числе рака. По словам заведующей отделением онкологии хирургического профиля Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России Марины Неклюдовой, связь между негативными эмоциями и онкологией существует, хотя она не является прямой.

Негативные эмоции, такие как злость, страх и обида, могут приводить к изменению образа жизни: человек может начать курить, злоупотреблять алкоголем, игнорировать здоровое питание. Всё это — известные факторы риска развития рака. Кроме того, хронический стресс ослабляет иммунную систему, что делает организм более уязвимым перед различными болезнями.

Диагноз как эмоциональное потрясение

Сам факт постановки диагноза "рак" становится мощнейшим стрессом для пациента. Многие испытывают шок, паническое состояние, а некоторые впадают в депрессию. По словам специалистов, стрессовая реакция может даже ускорять развитие болезни, так как человек перестаёт следить за собой, игнорирует рекомендации врачей и теряет мотивацию к лечению.

Марина Неклюдова отмечает, что онкологам сложно работать с пациентами в состоянии глубокой депрессии, поскольку они отказываются от процедур, пренебрегают медикаментозной терапией и ведут себя деструктивно. Именно поэтому во многих клиниках работают психоневрологи, помогающие больным адаптироваться к новому этапу жизни. Особенно такая поддержка важна для женщин, проходящих лечение от рака молочной железы.

Когда страх болезни становится опасным

Существует и другая крайность — патологический страх заболеть раком. Некоторые люди настолько боятся онкологии, что постоянно обследуются, ищут у себя симптомы болезни и не могут поверить, что они здоровы. В таких случаях требуется помощь психиатров, так как гипертрофированная тревожность также негативно влияет на качество жизни и психическое состояние.

Хронический стресс и иммунитет

Психолог Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России Людмила Бартоломей подтверждает: постоянное напряжение и подавление эмоций действительно могут сказываться на здоровье. Стресс ослабляет иммунную систему, делая организм менее устойчивым к различным заболеваниям.

Длительные конфликты в семье или на работе приводят к хроническому стрессу.

Кратковременные, но сильные потрясения могут вызывать резкие физиологические изменения.

Разные люди по-разному переносят стрессовые ситуации — многое зависит от уровня психологической адаптации.

Потеря близких и риск развития болезни

Один из самых сильных стрессов для человека — утрата близкого человека. Хотя прямой связи между горем и онкологией научно не доказано, психологи нередко наблюдают закономерность: после потери у людей развивается депрессия, которая со временем переходит в тяжёлое заболевание, включая онкологию.

Некоторые пациенты буквально "сгорают" за несколько месяцев после того, как узнают о своём диагнозе. Людмила Бартоломей считает, что в идеале при сообщении о тяжёлом заболевании рядом с пациентом должен быть не только врач, но и психолог. Однако в современной медицине такая практика встречается редко.

Важность поддержки

Эмоциональная поддержка семьи играет ключевую роль в адаптации больного к диагнозу. Особенно это касается мужчин, которые реже обращаются за психологической помощью, но гораздо тяжелее переживают стресс, связанный с болезнью.

Итог

Хотя научно не доказано, что стресс и негативные эмоции могут напрямую вызвать рак, их влияние на общее состояние здоровья очевидно. Подавленные переживания, хронический стресс и депрессия снижают защитные функции организма и могут провоцировать изменения в образе жизни, способствующие развитию болезни. Важно не игнорировать своё эмоциональное состояние и при необходимости обращаться за психологической поддержкой.

Уточнения

Эмо́ция (от лат. emoveo - потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.

