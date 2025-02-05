В России нашли способ продлить жизнь онкобольных

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Компания "Онкобокс" создала персонализированный молекулярный тест, который повысит эффективность терапии у больных раком. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".

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Новый тест позволяет оценить активность раковых клеток. После анализа данных система выдает максимально эффективные препараты.

Глава по развитию компании Андрей Гаража рассказал, что тестирование будет показывать результат даже в случаях, когда болезнь не мутирует. Это важно, поскольку у 80% людей заболевание протекает именно так. При этом больные нуждаются в персонализированном лечении. Преимущество методики "Онкобокса" в том, что она способны анализировать более 170 таргетных препаратов, в то время как стандартные тесты только 30.

Данные получены на основании исследования, в котором участвовали 239 онкобольных. Результаты исследуемой группы были в 1,7 раз лучше, чем в контрольной. Речь идет о положительной реакции организма на лечение. Прогрессирование заболевания также уменьшалось в 2 раза у тех, кто получал лечение с использованием тестирования компании.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



