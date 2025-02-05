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В России нашли способ продлить жизнь онкобольных

1:17
Здоровье

Компания "Онкобокс" создала персонализированный молекулярный тест, который повысит эффективность терапии у больных раком. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Новый тест позволяет оценить активность раковых клеток. После анализа данных система выдает максимально эффективные препараты.

Глава по развитию компании Андрей Гаража рассказал, что тестирование будет показывать результат даже в случаях, когда болезнь не мутирует. Это важно, поскольку у 80% людей заболевание протекает именно так. При этом больные нуждаются в персонализированном лечении. Преимущество методики "Онкобокса" в том, что она способны анализировать более 170 таргетных препаратов, в то время как стандартные тесты только 30.

Данные получены на основании исследования, в котором участвовали 239 онкобольных. Результаты исследуемой группы были в 1,7 раз лучше, чем в контрольной. Речь идет о положительной реакции организма на лечение. Прогрессирование заболевания также уменьшалось в 2 раза у тех, кто получал лечение с использованием тестирования компании.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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