Напиток, который пьют француженки для плоского живота и рекомендуют диетологи

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Напиток из лакрицы является одним из лучших средств для улучшения пищеварения и снижения уровня тревожности.

Фото: wikimedia by Dcrjsr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Корень солодки

Лакрица используется в традиционной китайской медицине "для снятия раздражения слизистой и спазмов в желудочно-кишечном тракте”.

Благодаря содержанию флавоноидов, она оказывает огромное антиоксидантное действие и обладает способностью к нейтрализации свободных радикалов.

Это растение также может снизить тягу к сладостям.

Напиток с лакрицей не стоит пить во время беременности и в период грудного вскармливания, сообщает vogue.gr.

Уточнения

Лакри́ца или соло́дка го́лая, или соло́дка гла́дкая, или лакри́чник (лат. Glycyrrhíza glábra) — многолетнее травянистое растение; вид рода Солодка (Glycyrrhiza) , он же Лакричные, семейства Бобовые (Fabaceae). Солодку широко используют как лекарственное, пищевое растение, выращивают как техническое растение в качестве пенообразующего агента.

