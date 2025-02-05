Напиток, который пьют француженки для плоского живота и рекомендуют диетологи

Напиток из лакрицы является одним из лучших средств для улучшения пищеварения и снижения уровня тревожности.
Лакрица используется в традиционной китайской медицине "для снятия раздражения слизистой и спазмов в желудочно-кишечном тракте”.
Благодаря содержанию флавоноидов, она оказывает огромное антиоксидантное действие и обладает способностью к нейтрализации свободных радикалов.
Это растение также может снизить тягу к сладостям.
Напиток с лакрицей не стоит пить во время беременности и в период грудного вскармливания, сообщает vogue.gr.
Лакри́ца или соло́дка го́лая, или соло́дка гла́дкая, или лакри́чник (лат. Glycyrrhíza glábra) — многолетнее травянистое растение; вид рода Солодка (Glycyrrhiza) , он же Лакричные, семейства Бобовые (Fabaceae). Солодку широко используют как лекарственное, пищевое растение, выращивают как техническое растение в качестве пенообразующего агента.
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